Roma: domenica 20 ottobre la nuova edizione di #VIALIBERA

torna, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 circa 15 chilometri di strade saranno chiuse al traffico, diventando un unico anello ciclopedonale.Come per le precedenti edizioni, lungo il percorso sono previsti: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana e via Veneto. L’anello pedonale sarà munito di punti informativi.

