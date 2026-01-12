▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Buoni propositi di inizio anno: a gennaio e febbraio cresce la corsa al benessere indoor

Pubblicato il: 13/01/2026
Autore: Redazione GreenCity
Tra Dry January e voglia di rimettersi in forma, nei primi due mesi dell’anno si concentra fino al 30% dell’interesse per i prodotti dedicati alla cura di sé.

Con la fine delle festività e l’inizio del nuovo anno, per molti italiani scatta la voglia di rimettersi in equilibrio. Il primo bimestre dell’anno è un momento chiave per il benessere, tra detox, controllo del peso e allenamento in casa, complici la sfida del Dry January e il desiderio di smaltire gli eccessi delle feste.

A confermarlo anche i dati diTrovaprezzi.it, il comparatore prezzi leader in Italia, che mostrano come nei primi due mesi dell'anno l’interesse per le categorie legate alla cura della persona e al fitness domestico risulti nettamente superiore (nel 2025, +73% e +38%) rispetto alla media mensile, concentrando una quota significativa delle ricerche totali.

Il simbolo dei buoni propositi per eccellenza resta la bilancia. L’interesse dedicato all’elettrodomestico pesapersone a gennaio registra +119% rispetto alle ricerche medie mensili, raggiungendo il picco massimo a febbraio (+145%). Un entusiasmo che però dura poco: già in primavera l’interesse cala rapidamente, fino a toccare il minimo annuale a maggio.

Un andamento simile caratterizza anche il mondo del detox e dell’alimentazione sana. Centrifughe ed estrattori registrano a gennaio un interesse del +106% rispetto alle ricerche medie mensili, ma si confermano prodotti fortemente stagionali: oltre il 29% dell’interesse annuale si concentra nei primi due mesi, per poi calare con l’arrivo dell’estate.

Diverso l’andamento del fitness domestico, che mostra una maggiore capacità di trasformarsi da buon proposito a routine. I tapis roulant a gennaio ricevono un interesse elevato rispetto alle ricerche medie mensili (+88%), mentre cyclette ed ellittiche raggiungono il massimo a febbraio (+49%) e mantengono livelli di interesse superiori alla media per tutto il primo bimestre. A differenza dei prodotti legati al detox, l’allenamento indoor non si esaurisce con la fine dell’inverno: dopo il fisiologico calo primaverile, l’interesse per tapis roulant e cyclette torna a crescere anche in autunno, suggerendo un approccio più strutturato e duraturo al benessere.

Chi sono gli italiani dei “buoni propositi”.L’analisi di Trovaprezzi.it traccia anche un identikit preciso di chi investe online nel benessere a inizio anno.

  • Età: la fascia più attiva è quella tra i 45 e i 54 anni, che effettua in media il 30% delle ricerche nelle principali categorie analizzate, ribaltando il luogo comune di un fitness guidato solo dai più giovani.
  • Genere:gli uomini si mostrano più orientati verso la ricerca di attrezzature per il fitness e l’allenamento, mentre le donne sono più propense alla comparazione di prodotti legati al detox e alla nutrizione sana, segno di due approcci differenti al concetto di benessere.
  • Territorio:la Lombardia si conferma ancora una volta la regione trainante, con oltre un terzo delle ricerche nazionali.

“I nostri dati confermano una dinamica che si ripete puntualmente ogni anno: gennaio è il mese dei buoni propositi post-festivi, quando cresce il desiderio di rimettersi in forma, depurarsi e riprendere il controllo delle proprie abitudini dopo gli eccessi delle feste. È il momento in cui la motivazione è massima, ma anche quello in cui emerge con più chiarezza la differenza tra entusiasmo iniziale e un cambiamento reale, continuativo – commenta Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it. –Se prodotti come bilance e centrifughe rispondono a una logica di ‘tutto e subito’, legata a obiettivi immediati, l’allenamento indoor dimostra invece una maggiore capacità di integrarsi nella quotidianità, diventando una soluzione concreta per conciliare benessere, tempo e stile di vita, anche oltre l’effetto gennaio.”



