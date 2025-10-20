▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Giornate nazionali delle guide ambientali escursionistiche: 190 escursioni in tutta Italia, di cui 14 in Lombardia

Pubblicato il: 21/10/2025
Autore: Redazione GreenCity
Le escursioni mirano ad incuriosire a ogni età e sono accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette.

La Lombardia partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali. Ad oggi, 190 escursioni in tutta Italia, per incuriosire a ogni età, accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità - Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federparchi, Legambiente, LIBERA contro le Mafie, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia.

Fra le 14 proposte lombarde, segnaliamo per il 25 ottobre l’escursione guidata “Essere albero” all'interno del parco del Bosco del Rugareto alla scoperta di un mondo apparentemente diverso dal nostro ma in realtà straordinariamente vicino: gli alberi come noi mangiano, comunicano, provano emozioni. Mentre per gli amanti della bici sempre il sabato si può partecipare all’ “Anello cicloturistico dalle colline moreniche del Garda alle risorgive”.

Domenica 26, invece, la proposta si sposta a Mantova “Sulle orme di Virgilio dalla città al forte”, con un percorso a piedi che collega il Museo Virgilio presso il Palazzo del Podestà, nel cuore di Mantova, al Parco Museo Virgilio, nato dal recupero del forte franco austriaco alle porte della città, passando per il Bosco Virgiliano.

Per iscriversi e vedere tutte le altre proposte andare su: www.aigae.org/camminanatura/?regione=Lombardia.

