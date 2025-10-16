▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il 17 e 18 ottobre 2025, dal Trentino alla Sicilia, itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio

Pubblicato il: 16/10/2025
Autore: Redazione GreenCity
L’iniziativa nasce per promuovere una modalità di scoperta sostenibile dei territori e contribuire alla costruzione di un nuovo paesaggio culturale.

Il 17 e 18 ottobre 202514 cantine dal Trentino alla Sicilia aprono le porte a MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio: evento di rete, nato dal primo osservatorio italiano su arte contemporanea e paesaggio vitivinicolo, promosso dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali.

Protagoniste: Alois Lageder (BZ), Ca’ del Bosco (BS), Castello di Ama (SI), Castello di Perno (CN), Feudi di San Gregorio (AV), Fontanafredda e Fondazione Mirafiore (CN), La Raia (AL), Lungarotti (PG), Ottella (VR), Planeta (AG), Rocca di Frassinello (GR), Tenuta CastelGiocondo – Frescobaldi (SI), Tenute Lunelli – Carapace di Castelbuono (PG), Vigne Museum (UD).

In un mosaico di esperienze condivise, ogni realtà proporrà un’attività ideata per coinvolgere il pubblico di enoturisti, appassionati d’arte ma anche operatori del settore, con attenzione particolare alle comunità locali, offrendo visite guidate ed esperienze gratuite (su prenotazione) che mettono in dialogo tradizione vitivinicola e patrimonio artistico-culturale.

MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio si inserisce all’interno della prima edizione di Doors of CHANGE – Attraverso il patrimonio, aprirsi al futuro: evento diffuso che coinvolgerà oltre 60 luoghi della cultura e della ricerca, con più di 70 iniziative dal vivo e 30 esperienze digitali dedicate ai cittadini. Promosso dalla Fondazione CHANGES nell’ambito del progetto PNRR CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society, Doors of CHANGE metterà in rete, nello stesso momento, i luoghi della cultura e quelli della ricerca, offrendo un’occasione inedita per scoprire come innovazione e scienza stiano trasformando il modo di vivere il patrimonio.

MetodoContemporaneo è il primo osservatorio permanente italiano dedicato al dialogo tra arti e paesaggio vitivinicolo. Il progetto, promosso dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali, ha mappato oltre 60 cantine italiane che uniscono tradizione enologica e mecenatismo artistico, creando una piattaforma interattiva che valorizza le pratiche più virtuose nel rapporto tra arte, paesaggio e comunità. L’osservatorio è il risultato finale della prima ricerca scientifica italiana su arte e vino: NUPART. Per un nuovo paesaggio culturale: l’integrazione tra arti contemporanee e vitivinicoltura in una prospettiva di audience development, vincitrice del BAC – PNRR CHANGES – CREST – Spoke 9 – Cultural Resources for Sustainable Tourism, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.



