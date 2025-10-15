I Mercatini di Natale di Merano: dove regalarsi del tempo

I Mercatini di Natale di Merano, dal 28 novembre (inaugurazione alle 17 del 27.11) al 6 gennaio, creano un’atmosfera incantata tra luci calde, profumi speziati e melodie che fanno sognare. Dalla Passeggiata Lungo Passirio a piazza Terme, fino al Villaggio natalizio in piazza della Rena.

San Nicolò e i Krampus

Prima del Natale arriva San Nicolò, accompagnato dai Krampus. Queste figure folcloristiche con maschere di legno e campanacci spaventano e divertono. Appaiono tra le casette dei Mercatini il 5 e 6 dicembre, animando le giornate con un tocco di tradizione alpina.

Il Villaggio Natalizio

Piazza della Rena ospita il Villaggio Natalizio: un elegante chalet propone piatti dello chef stellato Egon Heiss. Casette curate offrono esperienze gastronomiche e laboratori creativi per adulti. Un angolo che unisce tradizione alpina e stile cittadino.

Un viaggio tra le casette

Le casette presentano artigianato, prodotti locali e decorazioni. Tra una sosta gastronomica e l’altra, si scoprono la Casetta della Solidarietà e la Stube dell’artigianato, dove antichi mestieri prendono vita. Un percorso tra gusto, generosità e creatività.

I bambini scoprono un mondo magico alla Casetta di Goldy: laboratori creativi, giochi e biscotti fatti a mano li attendono ogni giorno. Un luogo dove fantasia e divertimento si incontrano, tra colori, profumi e tanta allegria natalizia. Inoltre: laboratori per decorazioni natalizie, passeggiate a lume di lanterna e visite ai musei offrono esperienze autentiche. Dal Kurhaus al Castello Principesco, Merano invita a vivere il Natale con curiosità e senso di comunità.

Vivi Merano, che spettacolo

Il programma “Vivi Merano” arricchisce i Mercatini con spettacoli, concerti e cultura. Il 6 dicembre, il concerto di Chiara Galiazzo con la Merano Pop Symphony Orchestra è tra gli appuntamenti più attesi. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Capodanno

Il 31 dicembre il centro città si trasforma in un grande palcoscenico. I Mercatini si animano con musica ed eventi per tutte le età, fino alla grande festa serale. Un momento da vivere insieme, per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo.

Magia in piazza Terme

Piazza Terme, decorata e viva, ospita la pista di pattinaggio, l’Albero dei Desideri e le “Kugln” per gustare piatti caldi. Novità: lo SkyBar 2 con vista spettacolare. Concerti e spettacoli creano momenti magici e memorabili.

Lumagica

Dal 20 novembre al 6 gennaio, i Giardini di Castel Trauttmansdorff accolgono LUMAGICA: un percorso tra luci, installazioni interattive e scenografie ispirate al “Viaggio di Sissi”, l’imperatrice Elisabetta d’Austria che amava Merano. Natura, arte e immaginazione si uniscono in uno spettacolo unico.

Merano 2000, in 7 minuti in mezzo alla natura

La città e la montagna: in soli 7 minuti, la funivia porta dalla città sull’altopiano soleggiato di Merano 2000, nel cuore della natura innevata. Ampie piste e sentieri panoramici serpeggiano nel paesaggio scintillante, passando per rustici malghe e rifugi, che sulle loro terrazze invitano a fermarsi per una pausa con prelibatezze regionali. Con le cime circostanti in vista, è possibile vivere l’attività all’aperto in montagna con tutta la famiglia: sugli sci, sulle slitte, con le ciaspole, o sullo slittino su rotaia.

