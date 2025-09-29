▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Besano, escursione sulle tracce dei fossili: domenica 5 ottobre visita guidata agli scavi e al museo

Pubblicato il: 02/10/2025
Autore: Redazione GreenCity
Il Museo dei Fossili di Besano aderisce all’edizione del 2025 della Settimana della Terra proponendo per domenica 5 ottobre 2025 un’escursione sul territorio del Monte San Giorgio con visita alla collezione fossilifera a cura di Archeologistics.

Domenica 5 ottobre alle ore 10.00 ci sarà l’ultimo appuntamento estivo legato al Museo dei Fossili di Besano. Partiremo alla volta di Rio Ponticelli, per andare a conoscere i luoghi che hanno custodito i reperti conservati oggi al museo di Besano. Visiteremo il territorio dei primi scavi avviati all'epoca di Antonio Stoppani e raggiungeremo anche le miniere di ittiolo, dove l'attività estrattiva del secolo scorso ha portato a scoprire questi reperti unici al mondo.

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone, infatti, una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco nel 2010. Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra questi ultimi spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Durante la visita verrà raccontata le storie della miniera di scisti bituminosi delle Piodelle: parleremo di storia geologica, tecniche estrattive e del progetto di valorizzazione dell’area delle miniere promosso dal Comune di Besano, in corso di realizzazione.

Al termine della salita, ci fermeremo per una pausa pic nic (pranzo al sacco in autonomia) prima di rientrare al paese e, nel pomeriggio, visitare insieme alla guida il Museo dei Fossili di Besano.

L’attività è a cura di Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo Civico dei Fossili di Besano per conto del Comune di Besano.

La Settimana della Terra è un festival nazionale italiano di geoscienze che si svolge annualmente per promuovere la conoscenza del patrimonio geologico e naturale del Paese e sensibilizzare il pubblico sulla tutela dell'ambiente, la riduzione dei rischi naturali e lo sviluppo sostenibile, con eventi diffusi sul territorio nazionale dal 05 al 12 ottobre.

Info:

Il percorso prevede la salita su sentiero boschivo.

Difficoltà: facile.

Termine previsto: ore 16.00.

Costi:

biglietto intero (comprende visita guidata e ingresso al Museo): €10 cad.

biglietto ridotto per chi ha 6-18 anni, residenti a Besano e possessori di AML (comprende visita guidata, ingresso al museo omaggio): €7 cad.

Prenotazione obbligatoria: bit.ly/sulletraccedeifossili / www.archeologistics.it/servizi-educativi/sulle-tracce-dei-fossili--644.html



Green Life

Green life

