Piemont Gravel, avventura in bici a tutta natura tra Langhe, Roero e colline torinesi

Piemont Gravel, in programma dal 4 al 6 aprile 2025 per la sua quinta edizione, è una esperienza ciclistica unica, una vera avventura alla scoperta del territorio. Il sottotitolo taste the adventure ne tratteggia lo spirito, in perfetta sintonia con questa zona tra Langhe, Roero, colline torinesi e tratti pianeggianti del cuneese, fino ai laghi morenici dove la bellezza del panorama si sposa alle eccellenze della enogastronomia. Sono previsti quattro tracciati, ma non è affatto una gara: lo scopo è attraversare paesaggi lasciandosi catturare dal fascino di alture e vigneti, borghi e castelli. Le partenze dei vari tracciati, di lunghezza e difficoltà diverse, sono libere e previste dalla splendida Alba, cui il solo nome evoca delizie per il palato. Il termine gravel, che significa ghiaia, prende origine dal fatto che i percorsi si snodano lungo strade bianche, sentieri ciclabili, percorsi tecnici, single track e mulattiere. L’asfalto è ridotto al minimo, e interessa strade secondarie suggestive e non trafficate. C’è tempo e modo, per ciclisti e accompagnatori, di potersi fermare ad assaggiare delizie come le nocciole più pregiate al mondo, il cioccolato più rinomato, e sorseggiare raffinati vini come Barolo e Nebbiolo. Il termine gravel, che significa ghiaia, suggerisce come strade bianche, sentieri ciclabili ma anche percorsi tecnici, single track e mulattiere. Il poco asfalto si risolve in strade secondarie suggestive e non trafficate.

L’evento è l’occasione ghiotta – mai termine fu più appropriato - per scoprire uno dei borghi più belli delle Langhe, La Morra. Il suo incantevole centro storico conserva il fascino dei luoghi autentici, e racchiude un vero gioiello come UVE Rooms & Wine Bar. Un raffinatissimo relais di charme, che valorizza gli ambienti storici di un antico convento con dettagli di stile e pezzi unici d’arte e design. Le sole otto tra camere e suite, ognuna diversa dall’altra, offrono una dimensione di soggiorno intima e raccolta, in perfetto equilibrio tra il piacere della dimora d’altri tempi e tutto il comfort della contemporaneità. Di gran classe il cortile interno, cuore di UVE Rooms & Wine Bar, con il romantico pozzo originale e angoli di verde su cui si affacciano i terrazzi interni delle stanze. Scegliere di dormire in stanze che si chiamano Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Arneis, Barbera o Dolcetto è una dichiarazione d’amore per le eccellenze del territorio: vini pregiati che sono protagonisti delle sontuose degustazioni al Wine Bar e Ristorante di UVE, insieme a formaggi, salumi e piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna.

