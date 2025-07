Villaggi green a 5 stelle per la vacanza al mare

Traguardo 2030: impatto zero

Circa 700 mila presenze all’anno in costante aumento, servizi e comfort sempre più performanti, spazi generosi e tecnologie all’avanguardia. Eppure la sostenibilità rimane una delle priorità del mondo Isaholidays. Obiettivo: raggiungere l’impatto zero, per confermarsi uno dei primi villaggi turistici totalmente green d’Italia grazie a investimenti specifici e lungimiranti nel settore.

Tra il 2021 e il 2023 ci sono stati alcuni significativi cambiamenti, tra cui il monitoraggio dei consumi elettrici nelle nuove casette dei villaggi e la dotazione di veicoli elettrici per la mobilità interna. E ancora: la riduzione del 45% di emissioni di co2 prodotte direttamente nelle strutture del gruppo, la riduzione del 25% dei consumi di energia elettrica e il taglio del 15% di gas, grazie al restyling degli impianti di climatizzazione delle abitazioni, all’ottimizzazione dei consumi di acqua, gas e luce in piscine e all’utilizzo di fonti totalmente rinnovabile. Il 2024 ha visto la realizzazione del nuovo depuratore per il recupero e il riciclo delle acque, oltre alla nomina di un Energy Manager che dirigerà il team Isaholidays verso il traguardo 2025-2030: impatto zero con -100% di emissioni di CO2, - 60% di consumo di energia elettrica e -70% di utilizzo di gas.

Dalla laguna veneziana al Delta del Po, la natura protagonista

Pur sorgendo in ambienti differenti, entrambi i villaggi Isamar e Barricata sono affacciati al mare e circondati dalla natura. È normale quindi che tra le priorità dell’offerta ci sia il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, prezioso valore aggiunto della vacanza.

A Isolaverde di Chioggia, attraverso un lungo viale alberato in mezzo ai campi coltivati si raggiunge Isamar Holiday Village. Un’area di 33 ettari di verde con una vegetazione rigogliosa fatta di lecci, roverelle, olmi, pioppi, pini di Aleppo, salici, tamerici, olivi e viali fioriti di rose e ortensie. Isole e canali si susseguono lungo la laguna veneziana fino a incontrare il mare Adriatico, tra lunghe spiagge Bandiera Blu e le caratteristiche Tegnue, reef naturali che ospitano pesci, spugne e anemoni, paguri e astici.

Patrimonio dell’Umanità e Riserva della Biosfera Unesco, il Parco Naturale del Delta del Po è l’ambiente che accoglie gli ospiti di Barricata Holiday Village. Un intreccio di acqua e terra, isole e canali dove si combinano paesaggi estremamente diversi tra loro: boschi, valli d’acqua dolce e salmastra, saline, dune e pinete. Habitat naturale per la biodiversità di flora e fauna, costituisce una delle aree ornitologiche più rilevanti d’Europa, imperdibile per gli amanti della natura e del birdwatching.

4 ambiti per la vacanza ecosostenibile

Un soggiorno green ed ecosostenibile passa attraverso le scelte di ogni giorno che riguardano anche ambiti diversi, che insieme concorrono alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

Uno di questi è il risparmio energetico che passa attraverso la gestione responsabile dei consumi in generale, con particolare attenzione a quello idrico e all'utilizzo della plastica. E ancora, la raccolta differenziata con isole ecologiche dislocate in vari punti del villaggio, la pulizia di tutti gli ambienti con detersivi biodegradabili e 100% ecologici, colonnine per la ricarica elettrica per chi vuole viaggiare "green", comunicazione all'ospite senza consumo di carta, con tutte le informazioni scaricabili da qrcode: sono alcuni dei gesti concreti che si possono perseguire.

Altro settore è quello della bioedilizia che permette una perfetta integrazione delle strutture con il paesaggio naturale circostante. Materiali auto-isolanti e a basso impatto ambientale, come legno o PVC, vengono utilizzati per le mobil home e altri ambienti; materiali strutturali non invasivi e a rischio zero per le piscine di ultima generazione.

Sostenibilità e chilometro zero: i prodotti tipici locali e biologici sono protagonisti dei ristoranti dei villaggi, favorendo la filiera corta e i piccoli produttori e allevatori del territorio.

Anche le attività di sensibilizzazione che coinvolgono gli ospiti sono importanti per far passare il messaggio, per questo Isaholidays organizza eventi per la tutela dell'ambiente, dedicati in particolare ai bambini, in collaborazione con il WWF come ad esempio la giornata della raccolta dei rifiuti in spiaggia e il recupero di tartarughe ferite dalle reti dei pescatori.

Tutto il bello di settembre

I villaggi Isamar, fino al 29 settembre 2025,e Barricata, fino al 22 settembre 2025, accolgono gli ospiti che vogliono dedicarsi una esclusiva vacanza al mare. Anche in settembre, quando le temperature più miti e le spiagge meno affollate diventano la location perfetta per il relax al sole.

Numerose sono le offerte che si possono trovare nei siti web. Ad esempio, a Isamar Holiday Village 7 pernottamenti in mobil home per 4 persone dal 31 agosto al 7 settembre 2025 parte da 890 euro, dal 13 al 29 settembre 2025 da 390 euro. A Barricata Holiday Village 7 pernottamenti in mobil home per 4 persone dal 31 agosto al 7 settembre 2025 parte da 705 euro, dal 13 al 22 settembre 2025 da 355 euro.