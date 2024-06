L’estate è glamping

In vacanza nella casa sull’albero, nel glass cube col soffitto di vetro immerso nel bosco, o in una tenda luxury sospesa sull’acqua.

Glamping significa unire il contatto più autentico con la natura con il comfort, il lusso e l’ecologia. Un’esperienza di soggiorno in strutture uniche che concepiscono l’idea del campeggio come immersione in boschi, foreste, ambienti naturali straordinari, ma con le comodità di un hotel e un approccio ecosostenibile alla vacanza. Ecco i più originali d’Italia.

SARDEGNA

I “pinnettos” nel Parco Naturale

Essenza, che fa parte di Ecobnb, è immersa nel magnifico scenario del Parco Naturale Regionale di Tepilora - unica Riserva UNESCO in Sardegna - un'area di 8000 ettari tra montagne, fiumi e mare, che offre panorami mozzafiato. Sono quattro i “pinnettos” accoglienti e arredati con semplicità con due/tre posti letto e bagno privato. Su pinnetu è la tipica capanna dei pastori della Sardegna centrale, costituita da una base circolare in pietra e una copertura in frasche su telaio di rami d’albero resistenti. Le attività green attorno alla struttura sono innumerevoli: si può andare alla scoperta della storia sarda attraverso i suoi nuraghi, i monumenti archeologici, le magiche domus de janas. Non mancano le escursioni di trekking, kayak e mountain-bike; per trascorrere una giornata tra le bellezze naturali locali come per esempio il Mont'Albo, l'Oasi naturalistica di Usinavà, il lago di Torpè, il Rio Posada, l'Oasi di Bidderosa con le sue spiagge da sogno, tutto nel raggio di 20 km e a soli 10 minuti di distanza la bellissima spiaggia di Posada.

CAMPANIA

L’eclettico glamping ecosostenibile sui laghi

Tende e lodge eleganti e di design galleggiano sui laghi e si aprono a un paesaggio ameno circondato dalla vegetazione a Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania (CE). Le strutture ecosostenibili del Glamping (il primo del Sud Italia), tutte indipendenti e con ampi spazi, risultato di un innovativo progetto di bioarchitettura, sono disseminate lungo gli specchi d’acqua, visitati dagli uccelli acquatici, coniugando l’avventura e la libertà del campeggio, con le comodità di un albergo di lusso. Non ci sono filtri tra gli interni e il paesaggio, ma la privacy è assolutamente rispettata. Bellissimi anche i lodge a borgo lago sorretti da palafitte in legno, con patio esterno e passeggio privato. E la splendida Tenda Safari, ideale per coppie di amici o famiglie, con spiaggia riservata e accesso diretto al lago, patio esterno con idromassaggio e vista mozzafiato. La novità dell’estate è la casa galleggiante in mezzo all’acqua, interamente in legno, dotata di ogni comfort. L'ampia vetrata posta dinanzi al letto proietta lo sguardo verso il lago, in modo da poter godere di una vista mozzafiato stando comodamente sdraiati. All'esterno è presente un patio, sempre galleggiante, dotato di comode poltrone, tavolino, e lettini. A Laghi Nabi si possono praticare molte attività acquatiche (canoa, pedalò, lezioni di vela) e sportive (mountain bike, birdwatching, equitazione), ma anche rilassarsi al sole e nuotare nella Wellness Pool a sfioro sul lago.

TOSCANA

La casa sull’albero, in Maremma

A Civitella Paganico, Grosseto, si può vivere l'esperienza del glamping più autentico, dormendo nella casetta sulla grande quercia, immersi nella pace e nel silenzio della natura. Nell’azienda agricola di 85 ettari immersa nel cuore delle colline dell’Alta Maremma, a 5 minuti dalle bellissime Terme di Petriolo (libere e gratuite) e circondata da borghetti medievali, si può soggiornare nell’agriturismo e partecipare alle attività quotidiane di cura degli animali (cavalli, maiali, pecore e pollame); alla mungitura e alla preparazione del formaggio, sempre in sintonia con i ritmi naturali e scoprendo la vera filiera corta, tra uliveto, orti e frutteto. Oltre alla casa sull’albero si può provare l’esperienza della yurta, della tepee, della cupola crystal e della casa Hobbit.

ALTO ADIGE

Sognare nei cubi di vetro sul Lago di Dobbiaco.

La natura è al centro e ovunque negli Skyview Chalets del Toblacher See (BZ), avveniristici glass cube ecologici di vetro e legno nel bosco, al cospetto delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO e delle acque cristalline del Lago di Dobbiaco. Le architetture degli Chalets, tutti indipendenti e riservati, scompaiono (anche dal tetto) per regalare l’abbraccio degli alberi e sognare di notte sotto una coperta infinita di stelle. In ogni Chalet, gli ospiti trovano una sauna privata a raggi infrarossi e nella versione deluxe una jacuzzi idromassaggio sul terrazzo panoramico, per rilassarsi restando in continuo contatto con la natura. Ad un passo dai sentieri dei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies, le giornate trascorrono in armonia lasciandosi cullare dalle acque del lago, camminando a piedi scalzi lungo il bellissimo percorso kneipp o andando in barca e pedalò. La colazione è biologica e a base di prodotti del territorio. Si può gustare sul patio dello chalet, grazie al servizio di “consegna a domicilio”.

