Segugio.it: in Italia in due anni sono cresciuti del 25%

Il 2023 ha fatto registrare un ulteriore aumento dei furti d’auto: la stima è di oltre 85mila auto rubate su tutto il territorio nazionale, in crescita del 25% sul 2021.

A livello territoriale, la maggior parte dei furti è concentrata in poche Regioni, nello specifico Campania (33% sul totale dei furti), Lazio (24%) e Puglia (21%).

L’analisi di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – sulla diffusione della garanzia Furto e Incendio evidenzia come, a fronte di una penetrazione media in Italia del 19,2% a febbraio 2024, Campania e Puglia siano le Regioni in cui questa garanzia è meno diffusa con una penetrazione rispettivamente del 4,8% e del 7,2%. Il Lazio, altra Regione con un alto numero di furti, ha invece una penetrazione più alta della media (21,9%). Si dimostrano molto sensibili al rischio furto anche Lombardia e Piemonte, dove la penetrazione è del 26% e del 23,2%.

La bassa penetrazione della garanzia Furto e Incendio in Campania e Puglia è dovuta principalmente al suo alto costo. Infatti, a fronte di una media nazionale di 101,8€, in queste 2 regioni il prezzo medio è rispettivamente di 337,2€ e 296,8€ (Tabella 2). A questo si aggiunge l’elevato costo dell’RC auto, in particolare in Campania dove si attesta a 710,4€, come evidenziato nell’Osservatorio Assicurativo elaborato da Segugio.it.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.