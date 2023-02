Coldiretti: il turismo delle radici fondamentale per salvare i piccoli borghi

Il turismo delle radici, da dove è partita l’emigrazione, con un patrimonio in Italia di ben 5.529 comuni sotto i 5.000 abitanti, che rappresentano il 70% del numero totale dei comuni italiani ma che ospitano solo il 16,5% della popolazione nazionale e rappresentano il 54% dell’intera superficie italiana. E’ quanto emerge dall’analisiin occasione della presentazione delIl 92% delle produzioni tipiche agroalimentari nazionali – sottolinea la Coldiretti – nasce nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti,conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni popolari.Una leva per il turismo delle radici che è importante anche per combattere– conclude la Coldiretti – ha più di 75 anni con la popolazione anziana che rappresenta una presenza fondamentale per tramandare le tradizioni, trasmettere i saperi e difendere il valore storico, ambientale e culturale dei territori.

