Messico, tutte le suggestioni del Mondo Maya con KIBO

Un istmo, una terra che congiunge - fisicamente e idealmente – America del Nord e America Latina portando con sé tutte le suggestioni della frontiera insieme a quelle, ben più antiche, della perduta civiltà Maya: il Messico è una destinazione dai mille risvolti. KIBO invita a scoprirlo con un viaggio ispirato ad una spiritualità che si fa colore, ad una cultura che diventa parte del modo di vivere e rapportarsi al quotidiano che fa del Messico un unicum nel panorama del mondo.

Le stratificazioni di credenze arcaiche e religiosità cattolica, moderne città e templi antichissimi, danno vita ad un’atmosfera che resta sospesa tra il sogno e la realtà, il tutto a latitudini tropicali. Il tour proposto da KIBO parte da Città del Messico, metropoli tra le più popolose del pianeta. Il suo centro storico conserva splendide testimonianze coloniali come La Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggiore centro di pellegrinaggio dell’Intera America Latina, e i resti del Templo Mayor, uno dei più importanti della capitale del regno azteco, che aveva qui la sua capitale. Erano gli Aztechi a regnare su questi altipiani, mentre i Maya hanno prosperato sulle coste della penisola dello Yucatan.

Il tour si snoda all’interno del Paese toccando Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato del Chiapas, e San Cristóbal de las Casas, salendo a oltre 2mila metri. Celebre per le sue chiese e il suo caratteristico e perfettamente conservato centro coloniale, San Cristobal ospita a breve distanza anche le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, la cui visita è un vero viaggio nel viaggio. I giorni seguenti sono dedicati alla scoperta della zona archeologica di Palenque, ancora seminascosta nella giungla tropicale e ricca di fascino e di Piramidi uniche, con soggiorno nella splendida Campeche, ancora racchiusa e fortificata con torri e muraglie, che conserva un forte sapore coloniale. In un’alternanza che rispecchia l’anima del Paese si visita poi il sito archeologico di Uxmal, una delle più importanti testimonianze della civiltà Maya, per giungere a Merida, la capitale dello Stato dello Yucatán, la “città bianca”, così chiamata per i suoi edifici in stile spagnolo.

Chichen Itza, forse la più conosciuta tra le zone archeologiche Maya, con la famosa Pirámide di Kukulkan, è la destinazione che chiude idealmente il tour, riempiendo gli occhi di meraviglia. KIBO propone un prolungamento del viaggio per chi lo desidera con il soggiorno in uno dei tanti splendidi resort sul mare della Riviera Maya. Prezzi su richiesta.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.