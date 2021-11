Glamping sulla neve: 4 idee in Italia per vivere la magia dell'inverno

Le cime delle Alpi iniziano a ricoprirsi di bianco e il periodo più magico dell'anno è alle porte. Per vivere da vicino i suggestivi paesaggi invernali e i boschi e i prati alpini che cambiano colore niente è meglio del glamping, la soluzione che uniscel'immersione totale nella natura tipica del campeggio ai comfort degli alberghi.

Per chi nei prossimi mesi vuole trascorrere qualche giorno di relax in montagna, Campeggi.com, il portale per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 4 glamping tra la neve del Trentino-Alto Adige e della Valle D'Aosta.

Camping Toblacher See, per una vacanza di design immersi nella natura



Immerso tra le Dolomiti, a due passi dal lago di Dobbiaco (BZ), il Camping Toblacher See è un piccolo paradiso circondato dalla natura del Parco Naturale Tre Cime e del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, entrambi patrimoni UNESCO. Perfetta per una vacanza sulla neve anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe, la struttura offre soluzioni di design e di ultima generazione ed è dotata di ogni comfort per vivere appieno l'esperienza del glamping. In più, per chi vuole farsi coccolare, il ristorante Seeschupfe propone deliziose specialità culinarie per vivere l'inverno e il territorio anche a tavola.

Camping Caravan Park Sexten, per una vacanza romantica tra wellness e case sull'albero



Il Camping Caravan Park Sexten di Sesto (BZ), in Alto Adige, grazie alla ricca zona wellness con piscine e saune dall'atmosfera suggestiva, è perfetto per un'esperienza invernale all'insegna del benessere e del romanticismo. A questa si aggiungono lodge attrezzati, chalet esclusivi e romantiche case sull'albero, tutte soluzioni a disposizione dei viaggiatori per una vacanza in mezzo alla neve unica nel suo genere. Ultima, ma non meno importante, la vasta offerta enogastronomica con i tre ristoranti della struttura che propongono specialità locali deliziando gli ospiti con prelibatezze di ogni tipo.

Camping Residence Corones, per una vacanza sulla neve all'insegna del relax



Il Camping Residence Corones di Rasun-Anterselva (BZ) è il luogo ideale sia per chi cerca attività da vivere all'aria aperta sia per chi vuole godersi un po' di sano relax. Immerso nel verde di un bosco alpino e dotato di una zona sauna e wellness, infatti, il campeggio è sia un ottimo punto di partenza per gite sulle Dolomiti o per esplorare l'Alto Adige, sia un luogo rilassante nel quale rifugiarsi mentre fuori nevica. A disposizione degli ospiti appartamenti di varie dimensioni, tre esclusivi chalet canadesi, due lodge e le nuove botti in legno per una vacanza davvero unica e suggestiva.

Dalai Lama Village, per una vacanza in famiglia affacciata sui picchi innevati delle Alpi



Il Dalai Lama Village di Châtillon (AO) è una struttura dotata di ogni comfort e l'ideale per chi vuole vivere l'atmosfera tipica della montagna. Dotato di un ristorante che propone cucina locale, un centro benessere e affascinanti chalet in legno a disposizione degli ospiti, il villaggio sorge su un incantevole terrazzo alpino che regala una vista mozzafiato sulle montagne e che permette di ammirare, dalle proprie camere o dalle aree relax, gli splendidi panorami delle Alpi innevate. La struttura è perfetta anche per i bambini, che possono giocare nelle aree dedicate mentre gli adulti si godono la vacanza in tranquillità.

