Autunno al Sud: a tu per tu con la natura e senza nessun affollamento

La folla dei vacanzieri è ormai un ricordo e le comunità riprendono i ritmi tradizionali: non a caso molti scelgono di rientrare nelle regioni di origine proprio in questo periodo.

Tra smart working e flessibilità aumentata le ferie non sono mai state “scaglionate” come quest’anno. Ecco così che ne è rimasto qualche scampolo da godersi mentre le stagioni scivolano lentamente nell’autunno. Un momento che – specialmente nel Sud della nostra meravigliosa Italia – coincide con giornate da veri intenditori. E sulla scia della tendenza locals only – vivere come fanno i locali all’estero – vediamo come fare esperienza di una vacanza nel nostro Sud respirando atmosfere autentiche, quando i luoghi (senza turisti) tornano per così dire “loro stessi”.





In Basilicata, la regione più trendy degli ultimi anni, a Bernalda in provincia di Matera, la scelta giusta è Borgo San Gaetano, un raffinatissimo mix tra boutique hotel e dimore di charme, situato in pieno centro storico. La cittadina, nota anche per essere il paese d’origine della famiglia del regista di fama internazionale Francis Ford Coppola, è un vero gioiello. Ricca di locali e ristoranti e con una interessante vita culturale, offre la dimensione perfetta per cogliere l’essenza della tradizione lucana di classe. E fuori stagione può capitare di imbattersi anche in qualche divo di Hollywood. A breve distanza si trova Metaponto, con le sue testimonianze archeologiche della Magna Grecia, incantevoli borghi di collina e naturalmente la meravigliosa Matera. Il prezzo per il soggiorno parte da 100 euro per due persone a notte, con la prima colazione inclusa.



In Salento, e precisamente a Matino in provincia di Lecce, si trova Relais Palazzo Zaccaria. Un intimo nido composto da un solo appartamento, un loft open space dallo stile contemporaneo ricavato negli spazi di servizio di un palazzo nobiliare, riservato in esclusiva per voi. Può ospitare fino a 4 persone ed è dotato di cucina, camera matrimoniale e salone, oltre che di una splendida Personal Spa interrata con vasca jacuzzi idromassaggio. La proposta di Relais Palazzo Zaccaria prevede pernottamento nella dimora con a disposizione accappatoio e ciabatte, bottiglia di prosecco con frutta fresca e prima colazione con prelibatezze calde. Matino è un’incantevole borgo del primo entroterra, e passeggiare tra i suoi vicoli consente di assaporare l’autentica atmosfera salentina. Si tratta inoltre di una base strategica eccellente per visitare Lecce, capoluogo del barocco, che si trova a 40 minuti di auto, Gallipoli – che si riappropria del suo fascino mediterraneo senza folla – che si trova a 20 minuti, e eleganti centri come Nardò, a soli 30 minuti. Informazioni e prezzo su richiesta.



E in Sicilia, il vero Sud, sembra davvero che l’estate non finisca mai. All’interno del Parco Naturale dell’Etna, a Linguaglossa sorge , country house con l’allure di un piccolo hotel di charme, tra vigneti e uliveti e con vista sul vulcano. Solo 4 camere e 2 ampi appartamenti con cucina indipendente, ricavati da una sapiente ristrutturazione del casale storico della tenuta agricola, dove ancora oggi si producono vini e olio di altissima qualità. Qui non c’è mai pericolo di affollamento, ma in questo periodo è possibile anche visitare con calma perle come Taormina e Giardini Naxos, a meno di un’ora di auto, solitamente prese d’assalto. E gustare il vero piacere dell’ospitalità siciliana. Prezzi da 90 euro a notte per due persone in B&B.



Dalla parte opposta dell'isola, sulla costa occidentale si trova invece il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort. Siamo a Marsala, in provincia di Trapani, evocativo luogo di vini, commerci e antiche civiltà. Il resort, che si fregia delle 5 stelle, è circondato da vigneti e uliveti, ancora oggi le sue terre producono vini ed olio extra vergine di oliva come da antica tradizione di famiglia. Con qualche giorno a disposizione si può organizzare un bellissimo tour alla scoperta della storia millenaria dei luoghi. Dalle testimonianze artistiche e archeologiche dell'isoletta di Mozia Fenicia a Marsala, con il suo centro storico di origine cartaginese con testimonianze romane, arabe e spagnole Dal borgo medievale di Erice, che vanta origini greco-romane, alla stessa Trapani, con il museo Pepoli e l'elegante centro storico. E ancora da Mazara del Vallo, con il suo centro storico con dettagli di gusto arabeggiante a Salemi, con il suo bel centro storico e l'imponente Castello Normanno-Svevo. Tutte queste meraviglie si trovano in un raggio di 30 km dal resort! Prezzi da 120 euro a notte per due persone in B&B.

