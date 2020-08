Tenuta Neri di Linguaglossa (CT): enogastronomia d’eccellenza e agricoltura del territorio

Sicilia: isola maestosa e dalla cultura antica e raffinata, dall’eleganza nobile e dalla semplicità mediterranea, in linea con i ritmi della natura.

L’attenzione ad ogni dettaglio, la cura del territorio ed un profondo amore per le tradizioni fanno di

un emblema di Sicilia.

La famiglia Neri è di casa sull’Etna da oltre un secolo, da quando con i frutti delle fortune artistiche a New York di Salvatore Neri, promettente cantante mancato in gioventù, il fratello Vincenzo tornò in patria e acquistò un terreno sulle pendici del vulcano. La tenuta agricola si espanse, con la coltivazione di vino e olio, che da anni sono prodotti con criteri biologici.

I nipoti Salvo e Fabio, gli attuali titolari, hanno ampliato l’attività dapprima nel 2000 con l’apertura

– completamente rinnovato da pochissimo – con l’idea di offrire un luogo di sosta agli amanti dell’enoturismo e di questa zona di montagna-campagna che non ha uguali in Italia. Raffinato e intimo, Casa Arrigo conta 4 camere e 2 grandi appartamenti autonomi, immersi nel verde del Parco. Il primo alloggio è stato ricavato in quella che fu la casa dei nonni, che originariamente si occupavano direttamente della coltivazione di vigneti e uliveti.

Nel 2012 è stato aperto l’altro gioiello della Tenuta:

, splendida struttura a 5 stelle entrata a far parte degli Small Luxury Hotels of the World. Un boutique hotel dove il lusso è nella connessione tra dentro e fuori: ampie vetrate, pietra locale, ferro battuto contraddistinguono questo gioiello di raffinatezza. Le sue 24 suite, ognuna con un carattere preciso, sono arredate secondo uno stile contemporaneo-siciliano, ottenendo un effetto moderno e romantico allo stesso tempo.

L’accogliente Spa e il

, i cui creativi menu prendono ispirazione concreta dalla tradizione gastronomica locale e dai prodotti locali di eccellenza, completano le proposte a marchio Neri. I soggiorni di charme, declinati secondo la formula

di Casa Arrigo o nell’atmosfera

di Villa Neri, sono fatti di giornate perfette. Da trascorrere in entusiasmanti escursioni nel Parco dell’Etna e deliziose degustazioni in cantina e in tenuta, o ancora tra massaggi e relax in piscina e puntate alla vicina costa

di Giardini Naxos e Taormina, e naturalmente prelibate cene al ristorante. Un lusso sussurrato, fatto di piccoli piaceri che si avvicendano lungo tutto il corso delle ore, tutto da scoprire.

