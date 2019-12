Natale spinge spesa in food made in Italy

Le feste di Natale fanno impennare la spesa alimentare degli italiani che quest’anno, a dicembre, raggiungerà il valore di 15 miliardi, vale a dire 2,4 miliardi in più rispetto alla spesa media mensile del 2019. Poco meno della metà degli acquisti, pari a, saranno dedicati alleprodotte dalle impresedel settoreE’ la previsione elaborata dasecondo la quale tra i prodotti artigiani più acquistati durante il mese di dicembre spiccano formaggi e latticini con un valore di 911 milioni, seguiti da salumi (742 milioni), pane (695 milioni), pasticceria e dolci tipici (644 milioni).Nella classifica delle regioni più golose di prelibatezze artigiane spicca lache batte tutti con una spesa in alimenti e bevande prevista per le ricorrenze di fine anno pari a 1,2 miliardi. Seconda posizione per il(638 milioni) e a seguire(537 milioni),(530 milioni),(524 milioni) e(507 milioni).Il food made in Italy continua ad arricchire anche le tavole natalizie di tutto il mondo. Secondo la rilevazione di Confartigianato nel 2018 le nostreammontano ae nel 2019 sono aumentate dell’11%. I nostri migliori clienti sono la Francia, che ha acquistato dolci natalizi italiani per 138 milioni, la Germania (107 milioni), il Regno Unito (61 milioni), la Spagna (35 milioni), gli Usa (34 milioni). La maggiore crescita di vendite all’estero di queste specialità made in Italy si è registrata in Germania (+20%), Ungheria (19,7%), Stati Uniti (+18,1%).“Se il nostro cibo va forte sulle tavole di tutto il mondo – sottolinea il Presidente di Confartigianato– il merito è anche degli ‘artigiani del gusto’, le, di cui 41.776 specializzate nella pasticceria, che danno lavoro a 156mila addetti. Un patrimonio economico e di tradizione culturale che va costantemente difeso e valorizzato”.Secondo Confartigianato a far crescere la passione dei nostri connazionali e degli stranieri per i nostri prodotti della buona tavola è anche il numero di specialità alimentari italiane riconosciute e tutelate dall’Unione Europea con i. L’Italia è leader nell’Ue per quantità di prodotti difesi da questi marchi di qualità: ben, vale a dire un quinto del totale dei prodotti di qualità europei.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.