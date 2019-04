Al via una serie di appuntamenti per vivere la magia dei Giardini di Sissi di sera

I Giardini di Castel Trauttmansdorff di sera sono spettacolari e i momenti per poterli visitare godendo dell'aspetto insolito al calar del sole sono i venerdì estivi in cui sono previsti gli appuntamenti "Trauttmansdorff di sera" e il "Picnic al Laghetto delle Ninfee".

Il venerdì è il giorno ideale per vivere intensamente il relax del fine settimana, dell'inizio di un weekend fuori porta o di una vacanza a tutti gli effetti; immergersi quindi nel paradiso botanico dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, con le temperature gradevoli, in mezzo ad una vegetazione composta di esemplari provenienti da tutto il mondo, sorseggiando un cocktail dissetante o un fresco bicchiere di vino è un ottimo modo per inaugurare un weekend estivo.

I Giardini di Sissi accolgono i visitatori per "Trauttmansdorff di sera" ogni venerdì dal 14 giugno al 30 agosto (anche venerdì 7 giugno, ma senza intrattenimento musicale e aperitivo a buffet), prolungando l'orario di apertura dalle 18.00 alle 23.00, per gustare un aperitivo lungo a buffet ascoltando musica dal vivo presso il suggestivo Café delle Palme, il bar dei Giardini che si affaccia sul Laghetto delle Ninfee, ascoltando i gruppi che si esibiscono di volta in volta con musica swing, jazz, pop, blues, folk e persino classici della canzone italiana anni 60' e '70.

L'impasto di luci, suoni, colori e profumi crea un'atmosfera senza dubbio unica e speciale e di grande effetto.

In coppia, tra amici, in famiglia, i venerdì di "Trauttmansdorff di sera" rappresentano momenti indimenticabili da condividere, per stare insieme a chiacchierare amabilmente o per passeggiare lasciandosi investire dalle molteplici fragranze che fiori e piante rilasciano a fine giornata.

In queste serate è possibile anche scegliere di fare una visita guidata per scoprire i Giardini di Castel Trauttmansdorff in una veste diversa dal solito. Anche il Touriseum, il museo della storia del turismo in Alto Adige ospitato all'interno di Castel Trauttmansdorff, resta aperto fino alle 23.00.

Per chi poi desidera una classica cena dall'antipasto al dessert, il ristorante dei Giardini Schlossgarten è aperto agli ospiti con la sua meravigliosa terrazza affacciata nel verde del parco.

L'aperitivo lungo a buffet con musica di Trauttmansdorff di sera ha un costo di 14.50 € a persona da unire al costo del biglietto di ingresso Sera d'Estate di 8.50 € a persona.

Un'altra iniziativa per vivere i Giardini di Castel Trauttmansdorff in maniera originale e particolare è il Picnic serale al Laghetto delle Ninfee: dalle 18.00 dei venerdì 21 giugno, 5 luglio e 2 agosto, sotto le palme del Laghetto delle Ninfee si potranno gustare alcune delle prelibatezze dello chef del ristorante dei Giardini "Schlossgarten", Markus Ebner, contenute nel cestino per due persone.

Ogni cestino (per due persone) ha il costo di € 35 ed è possibile prenotarlo entro i mercoledì precedenti alle date previste tramite e-mail all'indirizzo info@trauttmansdorff.it o telefonando al numero 0473/255600. Per aderire all'iniziativa Picnic al Laghetto delle Ninfee inoltre è necessario acquistare il biglietto di ingresso "Sera d'Estate" (8.50 €), che darà la possibilità di visitare i Giardini, anche con una visita guidata con una tariffa ridotta fino alle ore 23 e portare una coperta con sé per sedersi comodamente sull'erba.





