La Campania registra il maggiore aumento dell'attività del mercato immobiliare

L'ultima ricerca di eXp Italia ha rivelato che quasi una casa su cinque in vendita in Italia è entrata nel mercato nell'ultimo mese, con la Campania che ha registrato il maggiore aumento dell'attività del mercato dei venditori.

eXp Italia ha analizzato il numero di immobili attualmente in vendita sul mercato italiano, esaminando la percentuale di annunci immobiliari entrati nel mercato nell'ultimo mese.

La ricerca mostra che il 17,8% di tutti gli immobili attualmente in vendita in Italia sono entrati nel mercato quest'anno.

Tuttavia, nella regione meridionale della Campania, questa cifra sale al 22,7%, il che significa che la regione ha registrato il maggior aumento nel numero di venditori che cercano di concludere transazioni nel 2025.

Anche il Lazio ha registrato un notevole aumento dell'attività di mercato, con il 21,5% di tutte le case attualmente in vendita che sono entrate nel mercato nell'ultimo mese, insieme alla Lombardia (21,2%).

In Sardegna, circa una casa su cinque attualmente sul mercato è stata messa in vendita finora quest'anno, con il Friuli-Venezia Giulia che completa la top five (19,8%).

Al contrario, la Toscana ha registrato il livello più basso di attività di mercato finora quest'anno, con solo il 12,9% degli immobili attualmente in vendita che sono entrati sul mercato nell'ultimo mese.

