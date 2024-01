"Our Values", la nuova campagna WWF

Il Manifesto WWF "Our Values" per una trasformazione culturale che abbia come protagoniste persone e istituzioni e possa costruire una società equa e giusta.

Dare il via a una vera e propria rivoluzione culturale che riporti la natura al centro dei nostri valori, impegnando le istituzioni nella sua tutela, diffondendo conoscenza e promuovendo una maggiore sensibilità attraverso le attività educative. Questo è l’obiettivo centrale della campagna “Our Values”, che il WWF Italia lancia oggi, 24 gennaio, in occasione della Giornata Mondiale dell’educazione.

La Campagna “Our Values”

La scienza conferma quanto le azioni umane stiano portando al sovrasfruttamento delle risorse naturali, mettendo a rischio il nostro stesso benessere e la nostra sicurezza. La crisi climatica e quella (recentissima) pandemica, stanno lì a dimostrarlo. Per il WWF è arrivato il momento di ripensare il nostro rapporto con la Terra. È necessario accelerare la comprensione e la conoscenza dei cittadini sull’importanza di un rapporto sano ed equilibrato tra uomo e natura, così come è indispensabile chiedere alle istituzioni di garantire il diritto al benessere, che passa imprescindibilmente attraverso la tutela di persone, risorse, ambiente e territori. La campagna Our Values del WWF, non si rivolge solo alle persone e all’opinione pubblica, ma ha come interlocutore anche il sistema istituzionale.

Strumento fondamentale della nuova campagna WWF è la piattaforma One Planet School, che promuove in maniera gratuita e accessibile un innovativo sistema educativo e formativo sui diversi temi trasversali, interdisciplinari e sinergici, della conoscenza e della conservazione attiva della Natura.

Combattere la disinformazione

Le ricerche confermano che per più dell’80% degli italiani tutelare l’ambiente è molto importante per il nostro benessere e per il 67% rappresenta anche un’azione efficace per ridurre gli effetti del cambiamento climatico. I giovani italiani in particolare sono molto preoccupati per la crisi climatica e chiedono al Governo di fare di più perseguendo l’obiettivo “100% rinnovabili” per l’approvvigionamento energetico. Il mondo della politica e dell’educazione possono e devono fornire un contributo centrale per combattere la disinformazione, attuare una trasformazione culturale e promuovere un futuro di benessere, salute e sicurezza per tutti.

“Abbiamo cambiato così tanto il nostro Pianeta che per la prima volta nella storia le connessioni globali su cui si basano tutti gli esseri viventi si stanno spezzando. Per creare un mondo più sostenibile, è fondamentale che ognuno di noi divenga protagonista del cambiamento dotandosi di conoscenza, sensibilità, valori e attitudini, per essere capace di prendere decisioni informate e di agire responsabilmente – ha dichiarato Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia –. Con la campagna Our Values vogliamo accompagnare le persone e le comunità in un percorso di consapevolezza perché possano scegliere comportamenti “sostenibili” in ogni settore e momento della vita civile”.

Il Manifesto

Sono tre i punti fondamentali del Manifesto “Our Values” lanciato oggi dal WWF: Conoscere è potere, perché l’educazione gioca un ruolo imprescindibile per contrastare l’eccessiva semplificazione e la proliferazione di fake truth (le informazioni divulgate senza fondamento scientifico); Assicurare il diritto al benessere, e dunque impegnare il sistema istituzionale nella tutela della natura e delle persone, con specifico riferimento alle riforme costituzionali del febbraio 2022, quanto la tutela dell’ambiente e della biodiversità sono entrate nei principi generali della nostra carta (art.9); e Verso il 2030: laddove il WWF si propone di seguire con attenzione gli appuntamenti istituzionali e raccontare le loro implicazioni sulla nostra realtà di tutti i giorni. “Perché riguarda ognuno di noi”.

“In un presente sempre più caratterizzato dagli effetti, spesso violenti e drammatici, della crisi climatica e da quella di biodiversità “il panda”, la specie più a rischio, siamo proprio noi esseri umani che, non partecipando alle decisioni che caratterizzeranno il nostro futuro, stiamo portando all’estinzione lla vita, così come abbiamo imparato a conoscerla. Dobbiamo imparare a tenere nel giusto conto l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e l’equità sociale, nei loro legami inscindibili anche in quanto diritto delle presenti e future generazioni”, conclude Prampolini.

I prossimi passi della campagna

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi la campagna Our Values lavorerà per:

• Favorire l’aggregazione del mondo scientifico e della scuola,

• Fornire gli strumenti e le occasioni per le giovani generazioni di accedere ad una conoscenza approfondita del mondo della natura e dei suoi profondi legami con il vivere umano e civile;

• Promuovere la creazione di occasioni di confronto con le istituzioni;

• Favorire la partecipazione e la mobilitazione sociale sui temi ambientali.

• Favorire un cambiamento sistemico orientato alla natura.

