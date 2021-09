Amazon stanzia 2 milioni di Euro per il programma di riforestazione "Parco Italia"

ha annunciato oggi uno stanziamento di 20 milioni di Euro in Europa, parte del, per sviluppare soluzioni basate sulla natura, ovvero iniziative di conservazione e ripristino dell'ambiente naturale, con l'obiettivo di ridurre gli impatti del cambiamento climatico e migliorare le condizioni ambientali delle comunità in cui l'azienda opera.Il primo investimento è dedicato al progetto. "Parco Italia" è un programma di forestazione urbana, che prevede di piantare 22 milioni di alberi - uno per ogni abitante - in 14 aree metropolitane italiane. Il sostegno di Amazon al progetto supporterà la pianificazione strategica del programma "Parco Italia" e i primi cicli di piantagione degli alberi."Parco Italia", primo progetto nazionale di questa portata in Europa, si prefigge di sviluppare la forestazione urbana e creare corridoi verdi sul territorio nazionale,aumentando la biodiversità, migliorando la qualità dell'aria e rinfrescando naturalmente gli ambienti.Parco Italia propone lo sviluppo di connessioni ecologiche per favorire l'aumento della biodiversità, a partire dalle 14 città metropolitane:. Il progetto mira a collegare le città lungo la dorsale appenninica e il sistema alpino attraverso una rete di corridoi verdi e foreste che corrono lungo tutta la penisola, collegando le aree adatte alla forestazione.Il programma, uno per ogni residente delle 14 città metropolitane italiane, aumentando significativamente il verde nei luoghi in cui abitiamo, creando parchi e boschi urbani, lungo strade, nelle piazze, cortili, tetti e muri. In prospettiva, Parco Italia intende portare la pratica della forestazione urbana in tutte le città italiane con più di 15.000 abitanti, per un totale di 40 milioni di alberi piantati entro il 2040.Parco Italia si pone l'obiettivo di studiare i progetti esistenti sul territorio italiano che mirano all'incremento del capitale naturale. Tra questi, Forestami, il progetto di forestazione urbana per la Città Metropolitana di Milano, con la piantagione di 3 milioni di alberi entro il 2030.I principali benefici portati da questi progetti di forestazione vanno dalla mitigazione del cambiamento climatico, alla riduzione del consumo energetico,e il miglioramento del benessere dei cittadini.Tra i promotori di Parco Italia si annoverano l'importante, il cui scopo principale è quello di combattere e ridurre i cambiamenti climatici indotti dall'uomo con soluzioni basate sulla natura che abbiano anche chiari benefici civici e sociali. Questa collaborazione ha il sostegno della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF), di 14 università italiane, dei principali enti di ricerca del governo italiano in materia agroalimentare e forestale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.