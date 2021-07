. L’evento, promosso dain partnership con- Biblioteca degli Alberi Milano (un progetto della Fondazione Riccardo Catella), sarà animato da talk show, tavole rotonde, speech, laboratori, exhibit, performance e presentazioni, e affronteràNato lo scorso anno dall’esperienza di 12 edizioni del Festival dell’Energia, il Verde e il Blu Festival si lascia ispirare ancora una volta dal: “In una società matura dell’informazione, come è per esempio l’Italia contemporanea, il progetto umano deve essere etico, unire politiche verdi (economia green, circolare e dello share) e politiche blu (economia digitale e dell’informazione) e favorire un modo di vivere insieme centrato sulla qualità delle relazioni e dei processi, anziché sul consumo e sulle cose”.Questa seconda edizione si fa portavoce della necessità, resa ancora più evidente dalla crisi pandemica, di. Economia circolare e transizione ecologica richiedono infatti progetti, competenze, investimenti e un profondo processo di trasformazione collettivo e culturale: occorre ridisegnare spazi, abitudini quotidiane, attività formative e produttive. È in questa direzione che prosegue la sfida de il Verde e il Blu Festival, la maggiore manifestazione nazionale sui temi del climate change, economia circolare, rivoluzione digitale, moda, cibo e mobilità sostenibili, con una grande attenzione ai megatrend del futuro.Per sottolineare come i temi della sostenibilità e della transizione siano davvero filo conduttore di qualsiasi progetto, settore e modello industriale e finanziario,, la giornata di chiusura della Design Week 2021, con un appuntamento dedicato al design sostenibile, e al tempo stesso farà da ponte alla Cop Youth e ai lavori della Pre Cop 26, a Milano dal 28 settembre.Sono stati invitati, tra gli altri, ile moltissimi altri rappresentanti del mondo della cultura, dell’impresa, della scienza e della politica, tra cui naturalmente ile diversi altri sindaci di città impegnate in una transizione green.A rendere l’appuntamento di portata nazionale sarà la sua: oltre che in presenza, nel più assoluto e rigoroso rispetto delle normative in vigore, ogni appuntamento sarà trasmesso in streaming sulle maggiori piattaforme web e social e raggiungerà un’ampia diffusione grazie anche alle mediastrette per l’occasione, tra cui quella con, che darà al festival un’eco ancora maggiore,, che si rivolgerà al pubblico femminile e mainstream, e alcune, per coinvolgere ancora di più la generazione Z. A sottolineare invece l’impegno de Il Verde e il Blu Festival nel creare una sinergia con le realtà e gli eventi che animeranno Milano il prossimo settembre, saranno la collaborazione con Fuorisalone.it, content partner del Festival, e con il Politecnico di Milano e il suo Festival dell’Ingegneria, che si svolgerà in concomitanza con la manifestazione. Inoltre, il Festival ha già ottenuto i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento europeo e della Comunità europea.

