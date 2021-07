Dossier Mare Monstrum di Legambiente: nel 2020 lieve flessione degli illeciti a danno di coste e mari

La pandemia non ferma l’assalto alle coste e ai mari italiani, ancora una volta preda di chi pretende di accaparrarsene “un pezzo” a proprio uso e consumo, incurante delle leggi, della tutela di ambiente e biodiversità e di un patrimonio comune che deve essere adeguatamente difeso nella sua integrità e bellezza. Sebbene lo scorso anno, quello cruciale della pandemia, abbia fatto registrare una leggera flessione () nel numero complessivo di, il cemento abusivo continua a spadroneggiare, mentre la pesca di frodo dilaga. E il virus ecocriminale non allenta la sua morsa sulle regioni costiere della Penisola.In cima classifica del mare illegale 2020, troviamo infatti, rimasto su valori assoluti altissimiMigliori notizie sul fronte degliper l’impatto del lungo periodo di lockdown sulle attività economiche, anche se i quasi 7 mila reati accertati nel settore, più di 19 al giorno,. Balzo in avanti perche ha cercato di “approfittare” della pandemia, come dimostra il numero impressionante di, dagli attrezzi usati illegalmente in mare alle tonnellate di prodotti ittici requisiti. Cresce, in generale,rispetto al 2019), e quello deiche hanno toccato quotaper un valore diQuesto, in sintesi, il quadro che emerge dall’, elaborato da Legambiente su dati di forze dell’ordine e Capitanerie di porto. Tra letroviamo(con 4.206 illeciti, il 18,9% di quelli registrati a livello nazionale),. Alla Campania, “raggiunta” questa volta dal, spetta anche il poco ragguardevole primato nell’incidenza di illeciti per chilometri di costa: 9 i reati accertati per ogni km in entrambe le regioni (tre volte la media nazionale), seguite daIl segno meno davanti alla percentuale dei reati accertati nel 2020 non incide, tuttavia, in modo significativo sul trend negativo delle illegalità perpetrate ai danni di mare e coste, sottolinea Legambiente:, infatti, si sono registratiCampania, Puglia, Sicilia e Calabria, dove si è concentrato il 54,6% del totale nazionale.Un capitolo spinoso, anche per il 2020, è rappresentato dalle, come evidenzia un altroelaborato da Legambiente: quello sulleche raggiungono appena. Uno stallo che perdura ormai da troppi decenni, di fronte al quale l’associazione chiede a gran voce che“Dopo la decisione, a nostro avviso sconcertante – afferma– di dichiarare inammissibili gli emendamenti al decreto Semplificazioni presentati alla Camera da ‘Facciamo Eco’ e Leu, che garantivano una corretta interpretazione della norma entrata in vigore nel 2020, che ha introdotto i poteri sostitutivi delle Prefetture per le ordinanze emesse dai Comuni ma non eseguite, chiediamo al premier Draghi e ai ministri competenti di intervenire perché non sia snaturato il senso della legge. Sono già centinaia le ordinanze di demolizione trasferite dai Comuni alle prefetture competenti che rischiano, altrimenti, di restare lettera morta”.Forti segnali d’allarme arrivano poi dalle inchieste raccontate nel capitolo di “Mare Monstrum” dedicato ai casi d’inquinamento legati ae soprattutto dal lavoro di ricerca, svolto anche quest’anno, sullo. Problemi annosi che, secondo Legambiente, richiedono finanziamenti adeguati per mettere in regola sistemi fognari e di depurazione, l’introduzione di nuove norme e sanzioni per il contrasto alla pesca illegale, il recepimento della normativa europea sulla gestione delle aree portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi, una regolamentazione stringente per lo scarico dei rifiuti liquidi.

