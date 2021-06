WWF "Back to Nature": tornano le giornate delle Oasi per la Festa dell’Ambiente

Quest’annoraddoppia e le iniziative si svolgeranno” è il messaggio con cui il WWWF presenta la due giorni dedicata al ritorno alla natura: adulti, ragazzi, bambini e famiglie potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal WWF.La pandemia che stiamo vivendo è anche una conseguenza di un rapporto “malato” con la natura, per questo le Giornate delle Oasi richiamano l’e di recuperare i danni inflitti agli ecosistemi tutelando nel miglior modo possibile il nostro Capitale Naturale a beneficio delle generazioni attuali e future.Le Giornate delle Oasi sono anche l’occasione per ricordare che: le oltre 100 Oasi distribuite nel territorio nazionale hanno contribuito a tutelare luoghi, ecosistemi, flora e fauna introducendo milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, migliorando il rapporto con l'ambiente, favorendo la ricerca scientifica su ecosistemi, specie e conservazione della biodiversità.Ecco unpreviste per sabato e domenica. L’ingresso è gratuito conper sostenere le Oasi WWF, e sempre conper organizzare i programmi rispettando le norme di sicurezza.In Abruzzo all’Oasi Lago di Serranella sono previste escursioni tra Arte e Natura e attività ludico didattica dedicata alla testuggine palustre. Visite guidate anche nell’Oasi WWF delle Gole del Sagittario, in programma domenica 6 giugno con in più una parentesi dedicata allo Yoga. Laboratori didattici per bambini, caccia al tesoro naturalistica ai Calanchi di Atri (TE), dove domenica 6 giugno verrà inaugurato il “Giardino dei frutti antichi”.Sabato 5 visita guidata all’Oasi di Policoro, mentre domenica 6 il programma prevede al mattino escursione in bike nel Bosco Pantano, pulizia dell' arenile e della macchia mediterranea , e nel pomeriggio visita al Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine del WWF, con possibilità di laboratorio botanico. E’ obbligatoria la prenotazione.Le Oasi degli Astroni (Napoli) e Campolattaro sono le protagoniste in Campania: agli Astroni sono previsti teatro in natura e reading di poesie, mentre a Campolattaro il programma prevede visite e fruizione degli spazi comuni dell’Oasi, rispettando le norme anti Covid. A Persano, l'Oasi della lontra, presentazione in anteprima del video "Il lago verde" e visite guidate al “Paleovillage”, il parco tematico sulla preistoria e laboratori didattici a cura della Società Cooperativa “Argonauta”.All’Oasi di Marmirolo sono previste visite guidate su prenotazione sia sabato che domenica con particolare focus sul birdwatching, mentre all’Oasi fluviale Molino grande è prevista, sabato 5, un’escursione ad anello di circa 3 ore lungo il fiume e le aree umide dell’area. Nell’Oasi di Ca’ Brigida nel pomeriggio di sabato sono previste visite guidate lungo i sentieri dell’Oasi, mentre il programma di domenica comprende visite dedicate a vegetazione e piante dell’Oasi e momenti dedicati alle api. All’Oasi WWF dei Ghirardi nel parmense si potranno svolgere escursioni a tema sia sabato che domenica: “In cammino nell’evoluzione”, “Gli insetti impollinatori”, “Imparare la natura” con docenti della One Planet School.Nell’Oasi di Pian Sant’Angelo, nella Tuscia viterbese, il programma include visite guidate alla scoperta della ricca biodiversità e degli affascinanti testimonianze etrusco-falisce. A Macchiagrande (Fiumicino) Oasi aperta sabato e domenica con possibilità di percorrere il sentiero didattico dei dinosauri, esposti nella mostra “Dinosauri in carne e ossa”. Nel Lazio il messaggio in difesa della natura verrà portato dal WWF anche in ambito sportivo, grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale Canoa-Kayak. Domenica 6 verrà promossa l'iniziativa congiunta LiberiAmo i fiumi, della Campagna WWF ReNature, in occasione della Gara nazionale che si svolgerà a Castel Gandolfo. Verrà promosso presso gli atleti e il pubblico presente il monitoraggio nazionale sullo stato naturale dei fiumi che si concluderà nel prossimo autunno.Visite guidate all’Oasi le Foppe e a Vanzago (è importante prenotare), mentre a Valpredina nelle prealpi bergamasche sono previste visite guidate (anche con audioguida) sia sabato che, su prenotazione, domenica. Visite guidate alla scoperta del Bosco urbano di Suzzara domenica mattina.Domenica 6 all’Oasi WWF Bosco Frasassi , visite guidate, focus su insetti impollinatori e visita al centro recupero rapaci. All’Oasi Ripa Bianca di Jesi, su prenotazione, nel week end è possibile accedere al sentiero ludico-sensoriale "Barefooting - a piedi nudi sulla terra”. Sabato 5 giugno alle ore 15:00 si terrà "La tua bandiera per l'ambiente", un laboratorio creativo/naturalistico per bambini dai 3 agli 11 anni.All’Oasi WWF di Guardiaregia Campochiaro (CB) sono in programma sabato 5 giugno visite guidate e la domenica trekking dei due borghi, da Guardiaregia a Campochiaro.All’Oasi WWF Valmanera Villa Paolina sono previsti domenica tour alla scoperta della piccola biodiversità, visite guidate al museo naturalistico e raccolta rifiuti, mostra fotografica e di disegni. E’ necessaria la prenotazione.All’Oasi de Le Cesine (LE) sabato 5 sono previste visite guidate e teatro-poesia in natura, mentre domenica 6 oltre alle visite guidate sono in programma workshop per i docenti.All’Oasi WWF di Monte Arcosu sabato e domenica si svolgeranno visite guidate, mostra sulla biodiversità del Parco naturale Gutturu Mannu, fiera dei prodotti del territorio e laboratori per bambini e ragazzi.All’Oasi Torre Salsa (AG), sia sabato che domenica mattina, sono previste escursioni (partenza dal Centro visite dedicato a Franco Galia) e attività dedicate al mondo delle api. In programma visite guidate speciali anche nelle Oasi di Lago Preola e Gorghi Tondi e di Capo Rama, tra Palermo e Trapani, dove le attività di sabato 5 sono dedicate ai docenti di ogni ordine e grado.Tante le iniziative in programma nelle Oasi WWF della Maremma, si comincia con Burano, dove sabato mattina è in programma la pulizia dell’arenile, poi laboratori didattici, sia sabato che domenica, “Costruiamo un nido artificiale per le api solitarie “ e visite guidate lungo il sentiero. A Orbetello sabato 5 apertura del sentiero natura e passeggiata didattica nel Bosco di Patanella. Nel pomeriggio visita guidata e osservazione a distanza del nido del falco pescatore. Infine a Bosco Rocconi, nella Maremma interna, è in programma sabato e domenica mattina l’ escursione alla scoperta della “valle dei falchi e delle orchidee selvatiche”. Visite guidate domenica pomeriggio alle Dune di Tirrenia (LI), mentre all’Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia (PI) sono in programma, sabato, iniziative dedicate a famiglie e ai bambini (necessario prenotarsi).Per apertura stagionale dell'Oasi, con apertura Centro Visitatori a Malga Valtrigona (circa 45 minuti di percorso a piedi da malga Valtrighetta), con possibilità di piccole visite guidate ai dintorni lungo il sentiero di interpretazione ambientale. Orario 9.30 -17.00 sabato 5 e domenica 6 giugno. Possibilità di visita autonoma dell'Oasi lungo il Sentiero Natura.In Veneto protagoniste l’Oasi di Valle Averto, con visite guidate per ammirare la biodiversità della Laguna di Venezia e presentazione del progetto “LIFE Forestall”,e l’Oasi della Bora, nel veronese, con visite guidate sabato e domenica, sia la mattina che il pomeriggio.

