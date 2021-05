Sustain Hive: adottare un'arnia per promuovere la sostenibilità ambientale

,

La componente hi-tech

Dalle arnie alla sicurezza informatica

La sensibilizzazione sulla salute delle api, e la conseguente salute della Terra e delle persone che la popolano, è al centro di un, due aziende hi-tech che si occupano di sicurezza informatica e che vogliono promuovere le politiche di business etico e sostenibile. La loro iniziativa Sustain Hive è la dimostrazione che l'ecosistema riguarda tutti, e che con il dovuto impegno è possibile incentivare, anche se il business di provenienza è di natura squisitamente tecnologica.Peraltro,perché entrambe queste due sfere hanno il ruolo di migliorare la vita delle persone, che oggi dipende parimenti dalla componente digitale e dalla salute del Pianeta. È quindi altrettanto importante difendere la vita digitale così come la salute degli ecosistemi in cui siamo immersi. E la tecnologia può contribuire, come vedremo, a migliorare l'ambiente, oltre che a difendere l'ecosistema cyber.Libraesva e Cyber-Bee promuoveranno, fra giugno e dicembre 2021, una serie di eventi in cui parleranno del proprio business, ma faranno anchedella durata di 12 mesi. È un omaggio prezioso, che segna il coinvolgimento dei destinatari in un progetto di lunga durata, nel corso del quale verranno informati e aggiornati costantemente sullo stato di salute delle arnie adottive. Inoltre, verrà chiesto loro di agire da, così che l'iniziativa ambientalista si propaghi ad altre aziende e coinvolga sempre più persone.I partner di Libraesva Cyber-Bee in questo progetto sono 17tons.earth Ovriè e l' Associazione Apisfero . 17tons.earth è un ecosistema fondato con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'impronta carbonica e. "17 tons" riporta che, per riuscire a salvare il Pianeta, ogni persona sulla Terra dovrebbe catturare, quindi assorbire dall'atmosfera, la CO2 che è già presente, così da raggiungere uno stato di azzeramento delle emissioni da cui partire per continuare la nostra sopravvivenza su questo Pianeta.Fra i partner di 17tons ci sono le altre due realtà nominate.con base nella Val Sangone in Piemonte cheper l'iniziativa di Libraesva e Cyber-Bee. Opera dal 2010 e produce miele seguendo i principi dell'apicoltura biologica. Pratica il, in modo da non sfruttare il territorio, per tutelarlo e arricchirlo mediante l'impollinazione.Queste arnie saranno(Bee Varroa Scanner) forniti da Apisfero A.P.S., un'associazione che si occupa di ricerca in campo ambientale. Si tratta di prodotti tecnologici che usano l'Intelligenza Artificiale per individuare la presenza di Varroa sul fondo degli alveari. Laè il più pericoloso parassita delle colonie di api, proviene dall’Asia e da alcuni decenni infesta gravemente le arnie europee, che non sono in grado di difendersi. Si nutre dell’emolinfa delle api e provoca ferite, indebolimento e diffusione di numerosi virus.La World Organisation for Animal Health chiede agli apicoltori un. In sostanza, gli operatori sono chiamati a contare visualmente gli acari che cadono nel cassetto presente sul fondo dell'alveare. È un lavoro faticoso e poco efficiente, che non produce sempre risultati affidabili. I sensori BeeVS, che nel 2019 sono stati premiati dal Parlamento Europeo come migliore invenzione dell'anno a difesa delle api da miele, possonoLibraesva e Cyber-Bee hanno deciso di affidarsi a questa risorsa, riconosciuta e apprezzata a livello mondiale, per garantire la salute delle arnie che daranno in adozione. Anche perché durante tale monitoraggioGli apicoltori, sia hobbisti che tecnici apistici, possono noleggiare BeeVS e ottenere un efficace aiuto per contrastare il diffondersi della Varroa. Oltre alla valenza pratica, BeeVS ne ha anche una di ricerca: i dati che raccoglie vanno a popolare la preziosa Banca Dati di Apisfero, che sarà utile a università, centri di ricerca, zootecnici, Agenzie regionali di protezione ambientale e altri, per monitorare la salute delle api e promuovere azioni in loro difesa.L'apicoltore può controllare in tempo reale le informazioni precise sulla presenza di Varroa e scegliere con maggiore consapevolezza il trattamento da fare. Inoltre, potrà disporre dello storico dei conteggi per ciascuna arnia, per un'azione di monitoraggio prolungata nel tempo. Ciascuna arnia è dotata di QR Code che la identifica in maniera univoca. Nel momento in cui BeeVS intercetta le colonie focolaio, l'apicoltore può intervenire con un. Grazie all'impiego della tecnologia BeeVS per monitorare la Varroa,Come per tutti gli accessori hi-tech, anche la fabbricazione dei BeeVS ha un impatto sull'ambiente. L'Associazione Apisfero, particolarmente attenta al tema, pianta un albero per ogni BeeVS realizzato, così da, che comunque è composto da materiali a chilometro zero che possono essere riciclati e riutilizzati, purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.In Italia BeeVS è ancora poco utilizzato; la sua diffusione potrebbe essere di grande aiuto per la difesa dell'ecosistema., perché auspica di aiutare a diffondere maggiore consapevolezza edel nostro territorio.La sicurezza informatica si basa sul monitoraggio costante dello stato di salute dei computer e delle reti, sulla rilevazione preventiva delle potenziali minacce che si sono introdotte nel sistema e sulle tecniche per porvi rimedio. I dati sui virus informatici vengono quasi sempre raccolti in banche dati centralizzate che permettono ai sistemi di difesa di riconoscere le minacce.Ora che si conosce il funzionamento di BeeVS, è facile cogliere tutte le analogie e comprendere le numerose similitudini tra le dinamiche di attacco informatico e quelle di infezione da agente patogeno. I prodotti di sicurezza informatica proteggono le aziende dai parassiti del cyber spazio, così come i BeeVS proteggono le arnie dai parassiti biologici:. Sia per tutelare l'ambiente cyber sia per l'ecosistema è imperativo tenere alta la guardia e intervenire il prima possibile, in modo da limitare i danni.

