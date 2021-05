Bandiere Blu 2021: prima la Liguria, al secondo posto la Campania

La

(

) ha presentato

l’elenco delle località rivierasche che hanno ottenuto la

.

Per quanto riguarda l'Italia sono 201 località balneari e 81 di approdo turistico che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento internazionale. Si tratta di ben il 10 percento delle spiagge premiate su scala mondiale.

Le Bandiere Blu sono assegnate ogni anno alle località costiere di destinazione turistica che abbiano presentato la candidatura, sulla base di 32 criteri di valutazione; tra questi, la qualità delle acque. Il requisito è che le acque di balneazione e le spiagge siano risultate pulite ed “eccellenti” nel corso degli ultimi quattro anni, sulla base delle analisi effettuate per l’Italia dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio e campionamento coordinato dal Ministero della Salute.

Tra i criteri di valutazione per l’assegnazione della Bandiera Blu, sono compresi: l’accessibilità, i servizi turistici e di sicurezza, la pulizia delle spiagge, il valore paesaggistico, la raccolta differenziata, l’efficienza energetica, l’attività di pesca, la tutela della biodiversità marina. Per la sezione Turismo, le variabili valutate sono: l’offerta turistica, la pressione e la densità, gli approdi, le aree attrezzate per camper, le piste ciclabili, la presenza di strutture ricettive con certificazione ambientale.

Al primo posto con 32 località insignite con la Bandiera Blu c'è la Liguria, seguita dalla Campania con 19 Bandiera Blu che ha scavalcato così la Toscana e la Puglia (17).



Le Bandiere Blu new entry di questa edizione:

Abruzzo: Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro.

Calabria: Diamante e Santa Maria del Cedro.

Campania: Camerota.

Lazio: Fondi e Minturno.

Marche: Altidona.

Puglia: Bisceglie, Monopoli e Nardò.

Sardegna: Aglientu.

Sicilia: Roccalumera e Modica.



I nuovi Approdi turistici

Bandiera Blu 2021: Marina di Policoro (Policoro); Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina); Porto di Bordighera (Bordighera); Porto turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi” (Bisceglie); Capo D’Orlando Marina (Capo d’Orlando); Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).





FEE -Foundation for Environmental Education

