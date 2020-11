Giornata nazionale degli alberi: in Italia in aumento i boschi gestiti responsabilmente

Se piantare alberi è riconosciuto come un potente mezzo per affrontare l’emergenza climatica, accompagnare la natura mentre svolge spontaneamente questo suo compito lo è ancora di più: lo afferma una ricerca realizzata dae pubblicata recentemente sulla rivistaUna ricerca che conferma scientificamente l’attività di Ong come FSC – Forest Stewardship Council– impegnate da vent’anni nella gestione forestale responsabile. A rendere conto di questo approccio è il Bilancio Sociale 2019 di, pubblicato in questi giorni, in corrispondenza con laistituita dal Ministero dell’ambiente, che si tiene: un appuntamento che dal 2013 celebra l’altissimo valore ambientale e l’indispensabile contributo alla vita offerto dai boschi e dal loro habitat.Le aree boschive certificate in Italia dal Forest Stewardship Council sono in aumento: a fine 2019 erano, contro gli oltre 65 mila dell’anno precedente.alla fine dell’anno scorso ledi proprietari forestali che in Italia operavano secondo gli standard FSC: una parte consistente di queste realtà ha una superficie inferiore ai mille ettari, e rispecchia l’elevata frammentazione del patrimonio boschivo italiano. Per questo sono in aumento le adesioni alle cosiddette ‘certificazioni di gruppo’ da parte di realtà private di piccole-medie dimensioni: un approccio che consente alle imprese forestali di unirsi ed avere accesso facilitato al sistema FSC.Le attuali 5 certificazioni di gruppo coinvolgono infatti: tra queste, la realtà più significativa è sicuramente la Federazione regionale dei pioppicoltori del Friuli Venezia Giulia (200 proprietari).I boschi e le piantagioni certificate si concentrano(Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e al Centro (Toscana), per un totale di circa 270 proprietari forestali coinvolti. L’estensione totale delle piantagioni certificate FSC arriva oggi a 3.968 ettari, ossia il 5,9% del totale: si tratta prevalentemente di pioppeti della Pianura Padana. Rimane da esplorare un bacino ricco di potenzialità,

