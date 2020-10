Greenpeace: la rete “Mare caldo” si espande a 4 nuove aree

Il, avviato a novembre 2019 con una stazione pilota per il monitoraggio delle temperature marine all'Isola d'Elba, vede oggi l'adesione di quattro aree marine protette:. L'obiettivo del progetto è quello di studiare gli impatti dei cambiamenti climatici in mare e sviluppare una rete che possa monitorare nel tempo cosa succede nei mari italiani.Dai primi monitoraggi appena eseguiti per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici nell'Area Marina Protetta del Plemmirio (Siracusa), la più meridionale del progetto, dal personale della AMP insieme ai ricercatori del DiSTAV dell'Università di Genova,, senza scendere sotto i 20 gradi fino a 40 metri, e un ambiente ricco di specie termofile, ovvero caratteristiche di ambienti più caldi.Sebbene meno evidenti rispetto ad altre aree già studiate nell'ambito del progetto "Mare Caldo", come l'Isola d'Elba o Portofino, anche qui si possono osservare i primi impatti dell'aumento delle temperature. In particolare,in tutti i siti monitorati tra i 6 e i 30 metri di profondità, l'assenza del grosso bivalve, colpito anche qui negli anni passati da una moria di massa, e l'abbondanza di specie termofile, che sebbene normalmente presenti in queste aree più meridionali stanno divenendo la componente dominante delle comunità con il rischio di alterarne gli equilibri con una forte perdita di biodiversità.Preoccupa, specie aliena di origini australiane, che qui è arrivata a ricoprire quasi totalmente i fondali dai 20 ai 40 metri, e del vermocane, un verme urticante che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, particolarmente abbondante negli strati più superficiali ma presente fino ai 40 metri di profondità. I ricercatori hanno rilevato inoltree l'avvistamento per la prima volta in zona A della AMP di, specie aliena originaria del Mar Rosso da alcuni anni presente nei mari siciliani.

