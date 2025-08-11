Hiroshima: PEFC porta in Italia gli Hibakujumoku, alberi sopravvissuti alla bomba atomica

Ad oggi sono 51 gli “alberi di pace” messi a dimora, affidati ad associazioni, scuole e istituzioni impegnate in progetti per l’ambiente e l’inclusione sociale.

Sono trascorsi 80 anni da quel terribile 6 agosto 1945, una data irreversibile per la storia dell’intera umanità. Ed è proprio per mantenere viva la testimonianza di chi ha subito l’atroce realtà delle armi nucleari che nacque l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo composta dagli Hibakusha, ovvero i sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate sulle città di Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945. L’organizzazione ha ricevuto per il suo operato il Premio Nobel per la Pace 20241, consegnatogli lo scorso dicembre a Oslo. Con il passare del tempo, purtroppo, gli Hibakusha, che hanno saputo trasformare la loro dolorosa esperienza in campagne educative diffuse per contrastare le armi nucleari in tutto il mondo, non saranno più presenti per narrare direttamente la loro storia. Se in Giappone le nuove generazioni stanno già raccogliendo il testimone, nel resto del mondo questo ruolo lo stanno assumendo anche gli alberi, o meglio: gli Hibakujumoku.

A spiegarlo è PEFC Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, che ogni anno si impegna a diffondere il messaggio di pace e speranza contro le armi nucleari distribuendo questi Hibakujumoku. Il termine giapponese – composto da hibaku (被爆) ovvero "bombardato, esposto a radiazione nucleare", e jumoku (樹木) cioè "albero" o "bosco" – è stato coniato per indicare un albero che è stato esposto ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki ed è sopravvissuto, oppure ha rigermogliato dalle medesime radici.



Gli Hibakujumoku sono quindi alberi unici, simbolo di speranza e resilienza, cresciuti sul terreno nel raggio di 2 km dall’epicentro dell’esplosione nucleare (area destinata a rimanere senza vegetazione per decenni, secondo gli scienziati di allora). Oggi sono 160 gli alberi, classificati in più di 30 specie, ufficialmente registrati come hibakujumoku e identificati da un contrassegno univoco, da cui vengono raccolti i semi che daranno vita alle nuove piantine affidate in tutto il mondo.

L’idea è nata nel 2011 con la fondazione della Green Legacy Hiroshima (GLH), organizzazione di volontariato che svolge un ruolo fondamentale nella raccolta e distribuzione globale dei semi degli Hibakujumoku, promuovendo la consapevolezza e la riflessione sulle conseguenze delle armi nucleari e sull'importanza del rapporto tra natura e umanità. Dal 2020 PEFC Italia e l'Associazione "Mondo senza Guerre e senza Violenza-Biodiversità Nonviolenta", attiva in circa 30 Paesi svolgendo attività sociali di base e sviluppando campagne internazionali come 2000 without war, Education for Nonviolence e The World March for Peace and Nonviolence, propongono gli Hibakujumoku come "Alberi della Pace". Le due associazioni curano per l’Italia sia la raccolta dei semi dalle piante madre a Hiroshima - che vengono quindi germinati e poi fatti crescere presso l’orto botanico di Perugia grazie ad una convenzione con il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, – che le richieste di affidamento di questi giovani alberi sviluppati in Italia.

Ogni anno vengono distribuiti da PEFC Italia e da "Mondo senza guerre e senza violenza" circa 10 alberi nati dai semi degli Hibakujumoku, affidati alle cure di organizzazioni, scuole e istituzioni che si sono distinte per progetti e attività a favore della pace, dell'ambiente e della inclusione sociale.

Gli Hibakujumoku presenti in Italia

Ad oggi, in Italia sono stati affidati 51 alberi Hibakujumoku, da nord a sud, su tutto il territorio nazionale.

Prima del 2020 erano stati messi a dimora alberi a Venegono Superiore (VA), Fiumicello Villa Vicentina (UD), Livorno, Foggia, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo e Narni (TR).

Nel 2020 gli Hibakujumoku sono stati consegnati al Kilometro Verde di Parma e alla Biblioteca San Matteo degli Armeni a Perugia. Ben 13 gli alberi affidati nel corso del 2021: a Carrega Ligure per il progetto Appennino Futuro Remoto; alla Scuola Secondaria Leonardo da Vinci di Maccagno (VA); alla scuola primaria San Salvatore di Rimini; al Bosco Spaggiari di Parma; al Parco della Pace di Vicenza; all’associazione Pro Ponte di Perugia Ponte San Giovanni; al Comune di Pesaro e all’associazione Nuova Acropoli di Bologna. Inoltre, attraverso la collaborazione con l'associazione Planet, sono stati distribuiti all'Università della Calabria di Arcavacata (CS), all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, all'Università Magna Grecia di Catanzaro e all'Università della Basilicata di Potenza; all'orto Botanico di Perugia.

Altri Hibakujumoku sono stati consegnati a progetti meritevoli nel 2022: al CONAF (Consiglio Ordine Nazionale dottori Agronomi e dottori Forestali) con messa a dimora ai Vivai San Sisto di Roma; alla Scuola Primaria di Collevalenza (PG); al Municipio Bolzaneto di Genova; all’Associazione "U. Calavrese" di Taranto Talsano; al Liceo Statale Enrico Medi di Villafranca di Verona (VR); all’associazione Micologica Bresadola di Agrate Brianza (MZ); all’amministrazione comunale di San Vendemiano (TV); al Centro Zen Anshin Tempio buddhista di Roma; alla Cooperativa CANALETE di Trissino (VI) e all’amministrazione comunale di Cartosio (AL); all'amministrazione di Ferrara, sempre con la collaborazione del progetto Plant for Planet.

Nel 2023 gli “Alberi della Pace” sono stati affidati al Centro Nocetum e all’IC Madre Teresa di Calcutta di Milano; al centro di Ricerca CREA Foresta-Legno di Arezzo; all’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello (MN); all’associazione Mon amour di Torino e all’ANPI di Modena; alla Fondazione Cini di Venezia (isola San Giorgio). Nel corso del 2024, infine, sono stati consegnati ulteriori 6 alberi: all’amministrazione comunale di Arignano (TO), all’Associazione Nuova Acropoli di Verona, all’Associazione Cittadini per la Memoria del Vajont/Comitato Noi, 9 Ottobre, all’associazione Librarti di Casale Monferrato (AL), alla Casa dei Bambini 'A.C.Piccoli' Montessori di Vicenza e all'Istituto Comprensivo G. Pucciano di Bisignano (CS). Nel 2025 sono state messe a dimora altre 2 piante: il 15 maggio a Pieve Santo Stefano (AR) presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale "Fanfani - Camaiti" e il 18 maggio a Bellusco (MB) su richiesta del Comune di Bellusco con il patrocinio del Comune di Cavenago di Brianza.