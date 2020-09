Foreste: oltre 100 associazioni lanciano campagna internazionale #together4forests

Prende il via la campagna internazionale #Together4Forests unite nello spronare tutti i cittadini a partecipare alla consultazione pubblica, lanciata dalla Commissione Europea, sulla deforestazione causata dai consumi europei. L’obiettivo è di ottenere una normativa europea robusta ed efficace, capace di impedire la circolazione nel nostro continente di qualsiasi tipo di prodottoA questa coalizione partecipano anche le organizzazioni italiane, da sempre impegnate su questo tema e consapevoli del peso che ha anche l’Italia, specialmente nei settori alimentare, delle pelli, del legno. È noto che gli incendi che imperversano in Amazzonia sono iniziati deliberatamente per far posto all'agricoltura industriale su larga scala e la domanda europea di materie prime prodotte su terreni che prima erano occupati dalla foresta alimenta la loro diffusione.Le foreste e gli altri ecosistemi di tutto il mondo sono notoriamente indispensabili per arrestare il riscaldamento globale, la diffusione di pandemie e il crollo della biodiversità. Anche i consumi europei stanno indebolendo queste difese naturali. Il movimento #Together4Forests preme l'UE. E ogni cittadino può fare la sua parte sottoscrivendo la petizione sui siti web delle associazioni.

