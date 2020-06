Legambiente: un’iniziativa nazionale contro gli scarichi inquinanti

dal titolofa il punto sulle sostanze inquinanti immesse nei corpi idrici, con numeri, dati e un focus dedicato alle sostanze emergenti (tra queste, fitofarmaci, farmaci a uso umano e veterinario, pesticidi di nuova generazione, microplastiche), raccogliendo anche 46 storie di acque contaminate. Nella Penisola circae molti di quelli che lo sono non vengono protetti adeguatamente. Su dati del registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), l’associazione ambientalista calcola chePer questo, alla vigilia della, Legambiente ricorda che la corretta gestione e la cura della risorsa idrica devono essere una priorità del Paese insieme alle bonifiche e al rafforzamento della Direttiva Quadro Acque, per mantenere gli obiettivi senza nuovi slittamenti e sotto la revisione degli Stati membri. Lancia inoltre, affinché una parte considerevole dei mille miliardi di euro stanziati dall’Ue per le politiche ambientali e climatiche finanzi il Green New Deal italiano per favorire il recupero dei ritardi infrastrutturali, l’adeguamento ed efficientamento degli impianti di depurazione e della rete fognaria e acquedottistica, gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico.“Il raggiungimento di una buona qualità ecologica e chimica dei corpi idrici in Europa, che la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) aveva fissato al 2015, non è più procrastinabile – dichiara– Diverse le cause del mancato conseguimento dei risultati, tra cui gli scarsi finanziamenti erogati, un’attuazione troppo lenta della direttiva da parte degli Stati membri e un’insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali. L’Italia, da questo punto di vista, è in forte ritardo. La piena attuazione della Direttiva Acque, peraltro, è fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici: serve a migliorare lo stato ecologico dei corpi idrici, restituire spazio ai fiumi, mitigare il rischio alluvioni ed evitare alterazioni dei corridoi fluviali rispettando la naturalità. Per una ripartenza post-Covid, occorre che anche le aziende facciano la loro parte”.Il dossier racconta ancheche da decenni aspettano bonifiche e riqualificazioni. Partendo da, primo sito nazionale da bonificare individuato nel 1998, passando per lacon il forte inquinamento da metalli pesanti nellae quello dasostanze organiche, solventi clorurati e idrocarburi nellaper arrivare in, aree devastate dalle industrie del petrolchimico. In mezzo, altri Siti d’interesse Nazionale: dallaallain; daidia quellidi; dallaaidiTutte aree dove IPA, PCB, metalli pesanti, diossine, pesticidi e idrocarburi hanno portato a problemi sanitari oltre che ambientali. E ancora, la, con l’inquinamento dele delle, senza dimenticare la; la contaminazione del, quella delle acque potabili dei, delo dell’acquifero del, dove Legambiente è parte civile nel procedimento penale in corso.Sono solo alcune delle decine di casi segnalati nel dossier, che si avvale dell’apporto dei circoli locali e regionali di Legambiente. Come per il focus sui pesticidi e sul. O, ancora, per gli approfondimenti sull’(composti chimici che rendono le superfici trattate impermeabili ad acqua, sporco e olio): con i casi della, in, dove è in fase di autorizzazione un progetto che prevede l’utilizzo di una nuova sostanza (cC604) dagli effetti potenzialmente dannosi in un’area in cui “l’eccesso di ricoveri e di mortalità è segnalato da anni”; deldove l’inquinamento da PFAS è storicamente dovuto allo scarico di un’industria chimica e interessa le, minacciando la salute di 300 mila persone; della, dove l’ARPA ha rilevato PFAS in tutti i bacini della pianura.

