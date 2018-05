Home Ambiente news

Sperimentazione animale dei cosmetici, Parlamento Europeo: divieto mondiale Pubblicato il: 24/05/2018 Autore: Redazione GreenCity L' 80% dei Paesi nel mondo permettono la sperimentazione dei cosmetici su animali. Il divieto UE del 2013 non ha compromesso la crescita del settore cosmetico europeo.