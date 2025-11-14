▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Torna Next Generation Mobility 2025 per “una nuova cultura per una nuova mobilità”

Pubblicato il: 18/11/2025
Autore: Redazione GreenCity
La manifestazione sulla nuova mobilità giunge alla sua quinta edizione e torna il 9 e 10 dicembre a Torino nella seda della Città Metropolitana.

Torino torna capitale della nuova mobilità con Next Generation Mobility 2025, l’evento dedicato alle soluzioni innovative per una mobilità sostenibile, integrata e accessibile, in programma il 9 e 10 dicembre 2025 presso la sede della Città Metropolitana di Torino (Corso Inghilterra 7).

Promosso con il sostegno della Fondazione Piemonte Innova, della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino, l’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta un punto di incontro tra istituzioni, imprese, enti di ricerca e mondo accademico impegnati a ripensare il sistema della mobilità contemporanea in chiave sostenibile, digitale e inclusiva. 

Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Una nuova cultura per una nuova mobilità”, sottolinea l’urgenza di superare un approccio puramente tecnologico per costruire una nuova cultura del vivere urbano, in cui la mobilità diventi parte integrante della qualità della vita e della coesione sociale. 

Nel corso delle due giornate si discuterà di rigenerazione urbana, tecnologie abilitanti, governance, digitalizzazione, MaaS, logistica e trasporto pubblico e privato, con il contributo di esperti e decisori provenienti da tutto il Paese.



Categorie: Mobilità

Tag: Mobilità

