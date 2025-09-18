Settimana Europea della Mobilità 2025: Italiani sempre più orientati alla mobilità sostenibile

In occasione della Settimana Europea della Mobilità (16–22 settembre), Trovaprezzi.it ha presentato un’analisi delle ricerche degli italiani sui mezzi di trasporto sostenibili. L’indagine fotografa un Paese in cui la transizione verso forme di mobilità green è ormai una realtà consolidata, con biciclette tradizionali ed elettriche che si contendono la leadership e i monopattini che si affermano come valida alternativa urbana.

I dati rilevati nei primi otto mesi del 2025 parlano chiaro: le biciclette tradizionali hanno generato quasi 258.000 ricerche, mentre le bici elettriche hanno superato quota 256.500, a dimostrazione di una preferenza quasi perfettamente equilibrata tra la spinta verso l’innovazione e il richiamo alla tradizione. I monopattini elettrici, pur a distanza, restano protagonisti con oltre 126.000 ricerche, consolidando la loro posizione di terzo player nella mobilità sostenibile.

Il quadro diventa ancora più interessante osservando l’andamento stagionale degli ultimi 18 mesi. Le biciclette elettriche hanno raggiunto un picco storico nell’aprile 2024 con oltre 55.000 ricerche, e hanno mantenuto alti livelli di interesse anche nell’agosto 2025 con più di 45.000 ricerche. Le bici tradizionali non sono da meno: il loro picco di maggio 2025, con oltre 41.000 ricerche, conferma come rimangano un punto fermo nelle scelte dei consumatori, soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi. Il fattore stagionalità appare dunque importante, con un calo nei mesi invernali e un ritorno in crescita già a partire dall’inizio della primavera, segno che la mobilità dolce segue i ritmi naturali delle abitudini all’aperto.

Un’ulteriore chiave di lettura arriva dall’analisi dei prodotti più ricercati. Nel segmento delle biciclette tradizionali emergono modelli come Dino Bikes Flappy 512 02 e Dino Bikes Aurelia Kids 20, segnalando un forte interesse anche per l’offerta destinata ai più giovani. Sul fronte e-bike, invece, i consumatori si orientano verso brand innovativi come Nilox (con i modelli X8 Plus e J1 Plus) e VR46 Motor Bike X, mentre tra i monopattini i marchi più desiderati restano Ducati, Ninebot e Xiaomi, sinonimi di performance e design urbano.

Dal punto di vista territoriale, la fotografia restituita da Trovaprezzi.it mostra un’Italia a più velocità. Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni più attive in termini di ricerche per abitante, confermando la centralità dei grandi centri metropolitani e delle aree con infrastrutture più mature per la mobilità sostenibile. Seguono Campania e Puglia, a dimostrazione di come anche il Sud stia accelerando la transizione green. In una fascia intermedia si collocano Abruzzo, Marche, Toscana e Veneto, mentre Piemonte e Trentino-Alto Adige precedono le regioni insulari. Valle d’Aosta e Molise chiudono la classifica, ma il segnale complessivo è chiaro: l’interesse per una mobilità più sostenibile si diffonde in modo sempre più capillare lungo tutta la Penisola.

