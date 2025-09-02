Il camper si fa sempre più ricercato tra tecnologia e comfort

Appuntamento imperdibile per la community di viaggiatori che ama la vacanza open air: dal 13 al 21 settembre 2025 torna il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione sarà ospitata in 5 padiglioni e festeggerà la sua 16^ edizione.

Il mondo del camper è in continua evoluzione e rinnovamento, sia che si tratti di una vera e propria casa su misura su ruote, o di un ufficio mobile, o di un veicolo ricreazionale per valorizzare e condividere con altri le proprie passioni ed interessi.

Ogni anno al Salone del Camper a Parma vengono presentate le novità relative a mezzi e allestimenti di camper e caravan. La tendenza è quella di migliorare il design interno ed esterno, con linee aereodinamiche, spazi abitativi più grandi e luminosi, materiali eco compatibili (legno FSC, bambù), facili da lavare e resistenti, isolanti naturali e biodegradabili (lana e sughero), tessuti naturali (cotone biologico, lino e canapa).

Anche i motori cambiano e diventano eco sostenibili, con alcune proposte in versione ibrida. La spinta verso camper elettrici e ibridi è in crescita e dimostra l'attenzione al tema della tutela ambientale, sebbene ci siano problemi da risolvere, relativi alla combinazione peso-autonomia. Mercedes Benz , ad esempio, ha inaugurato il primo impianto europeo di riciclo delle batterie a Kuppenheim, nella Germania del sud.

Altre innovazioni riguardano dispositivi di sicurezza, cambio automatico, climatizzazione e assistenza alla guida, come sensori di parcheggio, e sistema adattivo cruise control per mantenere la velocità di guida e la distanza dagli altri veicoli. L' Ontour Van Solaris 600FT , ad esempio, oltre al sistema per oscurare i finestrini, il cruise control, e la tenda da sole integrata, nel pacchetto Safety include anche il sistema di frenata automatica con rilevamento dei pedoni, sensori di pioggia o luce, avviso di deviazione corsia, riconoscimento segnali stradali, rilevamento stanchezza del conducente.

Cambiano piccole e grandi cose, dai montanti flottanti per il portapacchi al portellone posteriore estensibile, dai tetti sollevabili per una migliore aerazione alla connessione 5 G avanzata.

Molte le novità che riguardano la coibentazione termica e acustica dei camper, che vanno dall'uso di schiume poliuretaniche espanse ai pannelli isolanti multistrato, che garantiscono comfort ottimale in tutte le stagioni. Benimar con l'ISB ( Isolation System Benimar ) propone una maggiore efficienza energetica, un isolamento termico e acustico massimizzato (grado 3).

Anche i telai presentano importanti miglioramenti tecnici, come il doppio pavimento passante che non aumenta l'altezza complessiva del veicolo e offre vantaggi in termini di isolamento termico, stabilità, stivaggio. Un tempo appannaggio di caro motorhome, ora questo elemento viene proposto anche in mezzi di fascia media, anche semintegrali e mansardati, migliorando l'efficienza e il comfort. Il Carthago C2 Tourer ha un peso interessante ridotto, nei modelli C1 3,5 tonnellate, nei C2 4,2 tonnellate.

Sempre in tema di efficienza e sicurezza, sono da segnalare i regolatori di carica dei moduli fotovoltaici , progettati per ottimizzare la ricarica delle batterie. Ne esistono diverse opzioni, come quella a doppia batteria che consente di gestire sia i servizi che il motore; o quello che offre funzionalità avanzate come il trasferimento di energia tra batterie e la gestione di moduli fotovoltaici di diversa potenza.

Gli interni si sono evoluti per offrire maggiore comfort domestico, oltre all’ampiezza e alla lunghezza dei veicoli sono nate soluzioni come i tetti sky-up per van, che consentono maggiore aerazione e una panoramica a 360°, grazie alla presenza di aperture sui quattro lati. Si adottano soluzioni come versatili letti longitudinali posteriori e la zona di coda attrezzata con grande letto a saliscendi e con un sistema di stivaggio su più livelli. Letti basculanti, a scomparsa, elettrici (Pilote P720V che ha anche un’ampia stiva), materassi ad alta densità, tessuti antimacchia.

I climatizzatori fanno la differenza: ottimo quello con filtro antiparticolato integrato che protegge da polline e polvere, con sensori che tengono sotto controllo il gas, la pressione degli pneumatici, la temperatura, l’umidità, e vedono se i finestrini, le porte o gli sportelli sono chiusi.

La domotica è ormai parte integrante dei camper, si può attivare il riscaldamento (anche a pavimento) prima di entrare nel mezzo, accendere le luci e controllare la temperatura del frigorifero, o verificare il livello di carica della batteria.

I nuovi veicoli possono spostarsi in inverno anche in territori particolarmente freddi, grazie anche ai riscaldatori elettrici, compatti e sicuri, apparecchi senza emissioni e silenziosi.

L'innovazione nel settore include anche la connettività, con i router 5G WLAN in grado di assicurare una buona connessione ovunque; l’illuminazione con utilizzo di lampade LED di ultima generazione, ideali per il risparmio energetico e la qualità della luce; gli accumulatori al litio per alimentare il veicolo con efficienza (Hymer con pacchetto Autark Lithium XL con quattro moduli batteria e capacità di 320 Ah), leggerezza e durata; gli inverter, essenziali per convertire la corrente continua (DC) delle batterie del camper in corrente alternata (AC) a 220V, necessaria per alimentare piccoli elettrodomestici come tostapane, frullatori, rasoi elettrici ed altro.

Tutte queste, e altre novità, si troveranno dal 13 al 21 settembre 2025 al Salone del Camper di Parma, insieme a nuovi moduli fotovoltaici e regolatori di carica delle batterie, fondamentali per garantire autonomia energetica durante il viaggio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.