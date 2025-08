AutoScout24: in vacanza con l'auto per quasi 8 italiani su 10

Si parte in auto, on the road, con la playlist estiva in sottofondo e il/la partner di fianco, pronti a lasciare tutto alle spalle per inseguire il blu del Sud Italia e delle Isole. Le vacanze durano almeno due settimane e, per molti, il viaggio sarà tutt’altro che breve: il 44% di chi si metterà in strada percorrerà tra i 501 e i 1.500 chilometri.

Tra prenotazioni anticipate e partenze last minute, le vacanze d’agosto 2025 degli italiani si preparano a essere all’insegna della strada e della libertà. A raccontarlo è AutoScout24 che ha analizzato abitudini e preferenze dei vacanzieri di quest’estate.

Secondo la ricerca, oltre la metà degli italiani (55%) partirà proprio ad agosto e, tra chi ha già scelto la destinazione, l’auto sarà protagonista nel 76% dei casi. Un dato che conferma la voglia di indipendenza e flessibilità: il 62% affronterà il viaggio con la propria macchina o con quella di amici e familiari, mentre un 14% sceglierà di affidarsi al noleggio.

Ben l’80% degli italiani sceglierà di restare entro i confini nazionali, preferendo l’Italia a destinazioni europee ed extra-europee. A guidare la scelta è la voglia di relax e di sole: quasi la metà degli intervistati ha indicato il mare come rifugio ideale dalle fatiche lavorative. In cima alla classifica troviamo la Sicilia, con il 28% delle preferenze, seguita da Calabria, Puglia, Toscana e Lazio, che continuano a fare breccia nel cuore dei vacanzieri per il loro mix di paesaggi, cultura e tradizioni.

Ma l’estate italiana non è fatta solo di mare. C’è anche chi, per staccare davvero la spina, sceglie l’aria fresca della montagna: tra le mete alpine preferite da chi viaggia su quattro ruote, spicca il Trentino-Alto Adige, che conquista ben il 40% di chi ha optato per l’alta quota. E per gli amanti dell’arte e della cultura, Venezia e Napoli si confermano le città più affascinanti da esplorare, mete immancabili per chi vuole unire viaggio e bellezza.

Ma quanto dura “l’estate italiana”? Per molti non si tratta di una semplice pausa: il 58% degli italiani si prenderà due o più settimane di ferie, immergendosi in un periodo di vero stacco. C’è chi preferisce una singola destinazione per rilassarsi senza pensieri (47%) e chi, invece, ha scelto un tour itinerante con almeno tre tappe, per scoprire luoghi diversi giorno dopo giorno.

Anche il livello di organizzazione varia: la maggioranza (69%) ha prenotato solo lo stretto necessario, lasciandosi spazio per l’improvvisazione. I più metodici, invece, rappresentano il 22% e hanno pianificato ogni dettaglio, mentre l’8% partirà all’avventura, affidandosi all’imprevisto e al fascino del viaggio vissuto sul momento.

A rendere tutto questo possibile è ancora una volta l’automobile: scelta dal 90% perché permette di partire quando si vuole e seguire i propri ritmi, è anche il mezzo ideale per costruire un viaggio on the road, attraversando più città (18%).

Il viaggio si farà principalmente in coppia: il 73% degli italiani sceglierà di partire con il/la partner. Seguono le famiglie con figli (19%), poi chi viaggerà con i genitori (8%) e una piccola, ma decisa, percentuale di solitari (5%) pronti a partire da soli. In generale, le persone che partiranno in auto si dicono soddisfatte della compagnia: il 94% non cambierebbe i propri passeggeri. Ma se si tratta di scegliere chi non avere a bordo, le idee sono ancora più chiare. Al primo posto tra gli “indesiderati” ci sono i logorroici (42%), temuti più dei silenziosi (12%), che rischiano di rendere il viaggio noioso per il motivo opposto. Anche bambini e animali, per quanto adorabili, vengono indicati da molti come passeggeri complicati (entrambi al 21%), seguiti dai suoceri.

E niente passaggi agli sconosciuti: ben l’85% degli italiani non si fiderebbe a caricare autostoppisti, temendo incontri poco raccomandabili.

