A Electra 12 milioni di euro dal PNRR per 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce entro il 2025 in tutta Italia

Electra ha annunciato un ambizioso piano per realizzare in Italia oltre 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce entro il 2025, segnando un’accelerazione storica nell’infrastrutturazione del Paese. L’azienda si conferma infatti tra i protagonisti dell’elettrificazione italiana, risultando tra i principali beneficiari dei finanziamenti del PNRR destinati alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In particolare, Electra è il principale aggiudicatario dei fondi PNRR per quanto riguarda le infrastrutture per le strade extraurbane: si tratta di quasi 9,3 milioni di euro che consentiranno di costruire 196 infrastrutture di ricarica ad altissima potenza. A queste, se ne aggiungono altre 156 da installare sulle strade urbane, supportate da un ulteriore finanziamento di 2,8 milioni di euro, per un totale di 352 nuove colonnine. L’obiettivo del piano presentato da Electra è incrementare del 20% il numero di punti di ricarica ultraveloce oggi presenti in Italia (circa 3.600), accelerando a tutti gli effetti la mobilità elettrica nel Paese.

Le nuove infrastrutture verranno distribuite su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione in regioni strategiche come Emilia Romagna (76), Lombardia (71) e Lazio (42). Al Sud, la regione più coinvolta sarà la Sicilia, con 21 nuove colonnine di ricarica ultraveloce targate Electra.

Gli hub supercharger che verranno realizzati da Electra con i fondi del PNRR sorgeranno in posizioni strategiche per favorire la transizione alla mobilità elettrica. Le infrastrutture saranno collocate su strade urbane ed extraurbane, ad esempio all’interno di stazioni di servizio e centri commerciali. L’obiettivo è garantire un’accessibilità capillare lungo le principali vie di grande scorrimento e alle porte delle grandi città, coprendo le arterie statali, regionali e provinciali più trafficate.

A livello regionale, la distribuzione prevede l’installazione di 76 colonnine in Emilia Romagna, 71 in Lombardia, 42 nel Lazio, 36 in Piemonte, 33 in Veneto, 19 in Liguria e 18 in Toscana, concentrandosi quindi sulle zone con la più alta densità di traffico. Il progetto si estende efficacemente anche al Centro e al Sud, per garantire una distribuzione omogenea delle infrastrutture e per rafforzare le zone ad ora più sguarnite: se ne contano infatti 21 in Sicilia, 9 in Campania, 7 per Abruzzo, Marche e Puglia, 3 in Umbria. Infine, il piano di Electra prevede la realizzazione di 3 infrastrutture anche in Trentino-Alto Adige.

