T-Carica supera il traguardo di 100 punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Italia

L’espansione su scala nazionale dell’infrastruttura di ricarica giunge a soli nove mesi di distanza dal debutto di T-Carica sul mercato, avvenuto a marzo 2024 con l’installazione delle prime stazioni in Veneto, presso i punti vendita Expert.

Con l’installazione della prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici a Milano in via Desenzano 2, si rafforza il percorso di crescita di T-Carica che, nel capoluogo lombardo, ha contrattualizzato complessivamente l’installazione di 24 stazioni di ricarica.

Con il nuovo progetto per la mobilità sostenibile milanese, T-Carica supera i 100 punti di ricarica in tutta Italia.

Nel dettaglio, la società è già presente in Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna, con una pipeline costituita sia da punti di ricarica a corrente continua che alternata, grazie all’attivazione di partnership con piattaforme commerciali, supermercati (GDO) e amministrazioni pubbliche.

T-Carica cura la progettazione, l’installazione e l’operatività delle stazioni di ricarica che forniranno energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

