Mobilità in Friuli Venezia Giulia, ParkingMyCar sbarca a Monfalcone

ParkingMyCar approda ora anche a Monfalcone, portando la comodità e l'innovazione del pagamento dei parcheggi striscia blu tramite la sua app. La startup umbra continua così la sua espansione in Italia, offrendo un servizio digitale utile sia per i cittadini sia per i visitatori del comune in provincia di Gorizia.

Il funzionamento rimane semplice e immediato: tramite l'App ParkingMyCar, gli automobilisti possono prenotare e pagare il parcheggio direttamente dal proprio smartphone. Il sistema permette di regolare la sosta in base alle proprie esigenze, con la possibilità di prolungarla o interromperla in ogni momento, pagando soltanto per il tempo effettivamente utilizzato.

