Viaggi gratuiti sui monopattini Dott per gli abbonati al TPL di Padova

Prende il via oggi un’iniziativa realizzata in collaborazione con Busitalia Veneto, la Regione Veneto e il Comune di Padova, per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e della sharing mobility. A partire da oggi gli abbonati al TPL potranno usufruire di importanti sconti sulle piattaforme di sharing mobility, nello specifico 7 utilizzi gratuiti al mese sui monopattini Dott, azienda leader nel settore della micromobilità urbana sostenibile che opera nel territorio del Comune di Padova da settembre 2021.



Questa offerta è pensata per tutti i passeggeri maggiorenni che sono in possesso di un abbonamento TPL mensile, trimestrale o annuale emesso da Busitalia Veneto per il Bacino di Padova (urbano e/o extraurbano), stipulato a partire dal 1/7/2023 e con data di fine validità successiva alla data di richiesta del voucher. L’iniziativa è finanziata con circa 270.000€ provenienti dalle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale assegnate alla Regione Veneto, ed è valida fino al 30 giugno 2025 o comunque fino all'esaurimento dei fondi disponibili.



Nello specifico Dott mette a disposizione viaggi gratuiti (fino a 7 corse, della durata di 20 minuti ciascuna, ogni mese) per tutti i possessori di un abbonamento mensile, trimestrale o annuale Busitalia Veneto. Sarà possibile usufruire dell’offerta accedendo al portale tinyurl.com/DottPD e inserendo i dati richiesti: nome, cognome, data di nascita e numero di tessera Busitalia Veneto. L’utente riceverà dunque via email un codice alfanumerico univoco che dovrà inserire nell’app Dott, nella sezione Promozioni.

