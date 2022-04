Trasporto pubblico: i pagamenti contactless sbarcano a Portofino e Santa Margherita Ligure

13 validatori installati a bordo dei mezzi della linea 782 che collega Santa Margherita Ligure con Portofino;

Presentata a Portofino la seconda fase della sperimentazione, acronimo di “instant lane access”, il progetto diche prevede la possibilità di accedere ai servizi di trasporto tramite pagamento contactless. Da oggi, infatti, grazie al lancio di questo progetto sperimentale, i passeggeri e turisti della, che collegapossono avvalersi delle loro carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless, Visa e degli altri operatori abilitati, per acquistare i titoli di viaggio e accedere ai servizi della rete AMT, semplicemente avvicinando la propria carta di pagamentoLa sperimentazione nella riviera di Levante della Città metropolitana di Genova prevedecosì suddivisiQuesta fase integra la sperimentazione avviata nelle scorse settimane aconprogressivamente in corso di installazione su altrettante fermate della rete bus urbana genovese.La soluzione sviluppata grazie alla collaborazione con Visa è tra le più flessibili e client-oriented tra le modalità presenti nel panorama italiano. Il sistema prevede, infatti, la possibilità da parte del cliente di accedere ai servizi della rete AMT in modalità contactless, senza dover acquistare un titolo di viaggio fisico, e di beneficiare delle proposte dila tariffa migliore possibile, calcolata in base al viaggio. In particolare, sulla linea 782 viene applicata automaticamente al secondo tap la tariffa da 5 euro andata e ritorno. La soluzione consente anche acquisti multipli fino a 4 persone.La sperimentazione servirà per raccogliere spunti ed elementi di valutazione per una sua eventuale estensione, anche nel quadro delle iniziative previste da Regione Liguria.Per incentivare ulteriormente l’utilizzo del sistema è stata prevista la promozione con l’aumento della validità del biglietto, oltre la corsa semplice, sullaIl progetto ILA prevede al momentodella sola tariffa piena da 3 euro per una corsa e di 5 euro per l’andata e il ritorno. Per un acquisto digitale dematerializzato del titolo di viaggio da 1,80 euro per la linea 782, a cui hanno diritto i residenti di Santa Margherita Ligure e Portofino, si rimanda all’utilizzo della App aziendale di AMT che già prevede la possibilità di acquisto con carta di pagamento.

