Quest'anno Babbo Natale viaggia in elettrico grazie alla partnership tra ABB, Coca-Cola e Volvo Trucks

Le stazioni di ricarica ABB e l'infrastruttura presente sul territorio, daranno energia al Truck di Natale Coca-Cola nel suo percorso lungo 1300 km da Nord a Sud della nostra Penisola, dimostrando come il viaggio in elettrico sia possibile anche per il trasporto delle merci.

Anche quest'anno parte il magico tour Coca-Cola che porterà l'atmosfera del Natale lungo la Penisola attraverso il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, realizzato in partnership con Volvo Trucks e ABB, che garantirà l'infrastruttura di ricarica per l'iconico truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo, Napoli e Catania.

Nel suo percorso in giro per l'Italia, Babbo Natale farà anche tappa nei siti ABB per ricaricare il suo mezzo in modo sostenibile: una ricarica di energia che proviene al 100% da fonti rinnovabili e che alimenta dal 2019 tutte le sedi di ABB in Italia.

Le tappe di ricarica previste lungo il percorso dimostreranno come sia già possibile oggi viaggiare in elettrico, anche per il trasporto di mercia mezzo camion con un evidente impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla riduzione dell'inquinamento acustico.

"Il truck natalizio CocaCola potrà percorrere l'Italia da Nord a Sud sperimentando diverse tecnologie di ricarica – dalla più veloce oggi disponibile al mondo, che ABB produce nel suo stabilimento Italiano in Valdarno per il mercato globale, ai wallbox che consentono di caricare i mezzi elettrici durante le lunghe soste, tipicamente di notte" ci conferma Antonio De Bellis, e-mobility lead manager di ABB Italia. "Lavoriamo ogni giorno per sfatare i falsi miti legati alla mobilità elettrica e dimostrare come sia una realtà che già oggi mostra i suoi benefici! Ora abbiamo un testimonial d'eccezione che ci dimostra come la strada della sostenibilità possa essere percorsa nel nostro Paese anche per il trasporto delle merci. La preziosa collaborazione con Coca-Cola e Volvo Trucks ci offre la possibilità di portare all'attenzione di tanti questo percorso virtuoso".



