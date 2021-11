Mobilità green: è elettrico/ibrido il 38% delle auto vendute nel 2021

Il mercato dell’auto non è ancora uscito dalla crisi, ma il 2021 è stato per leun anno positivo; secondo i dati ufficiali, in Italia da gennaio ad ottobre sono state immatricolati oltredi questo tipo, vale a dire il. Un vero e proprio salto in avanti se si considera che a inizio anno le auto elettriche/ibride in circolazione erano appena poco più di 595.000.La crescente attenzione degli italiani verso i veicoli green è confermata anche dall’indagine commissionata da Facile.it e MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, da cui è emerso che quasiun’auto elettrica o ibrida (); più nello specifico, ilopterebbe per un’ibrida, mentre ilSecondo l’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, i più propensi a comprare queste vetture sono i giovani con età compresa tra i(79,6%) e gli automobilisti residenti nelle regioni del(69,9%). Se si guarda invece al campione di coloro che sono contrari (11%),tra gli(13,5%), i rispondenti con età compresa tra i 35 e i 44 anni (13,6%) e i residenti al Nord Est (13,4%). Ancora tanti gli indecisi; più di 1 automobilista su 5 (21,3%).Analizzando le motivazioni degli oltre 23 milioni di automobilisti italiani disposti a comprare un veicolo elettrico o ibrido emerge che illo farebbe per contribuire in prima persona alla, percentuale che arriva addirittura all’82,9% tra gli under 25.Molti, il 45,1%, sceglierebbero un’auto green per, mentre ilper avere meno limitazioni alla circolazione potendo, ad esempio, accedere alle aree Ztl così come consentito in alcune città d’Italia.Tra le ragioni più diffuse per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, indicata da quasi 1 automobilista su 3, vi è, infine, laL’indagine ha poi approfondito le motivazioni per le quali più di, o comunque hanno ancora molti dubbi, circa l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi. L’ostacolo più grande risulta essere il); il 43% ha detto di non voler acquistare un’auto elettrica/ibrida per via dello, mentre ila causa dellaGli incentivi hanno avuto un ruolo fondamentale nel sostenere la vendita di veicoli elettrici e ibridi. Va detto, però, che gli italiani sembrano essere, almeno sulla carta, favorevoli all’acquisto di auto green. Alla domanda “se non ci fossero i bonus governativi, lei acquisterebbe comunque un’auto elettrica o ibrida?” ildei rispondenti ha risposto affermativamente, percentuale che arriva al 84,3% tra gli under 25.Un dato positivo che però rischia di scontrarsi con la realtà e, ancora una volta, con ilse si considera che dall’indagine è emerso che, per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida, gli italiani sono disposti a, in media,e addirittura quasi 1 su 2 non metterebbe a budget più di 15mila euro. Senza l’aiuto degli incentivi, risulta difficile trovare veicoli ibridi in questa fascia di prezzo, missione che diventa praticamente impossibile per quelli elettrici al 100%.Secondo i dati ACI, a inizio anno le auto elettriche e ibride iscritte nei registri della motorizzazione erano, vale a dire l’1,50% del totale. A guidare la classifica erano i veicoli ibridi (), mentre quelli elettrici erano.A livello territoriale, le regioni con la maggior penetrazione di vetture green erano la(dove le auto elettriche/ibride rappresentavano il 2,49% del parco auto regionale), il(2,45%) e(2,14%). Quelle con penetrazione minore, invece, erano la(0,41%), la(0,47%) e la(0,49%).In valori assoluti, la graduatoria nazionale vedeva al primo posto sempre la(155.299 auto elettriche e ibride) seguita questa volta dal(73.847) e dal(64.264).

