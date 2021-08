Salone del Camper di Parma: idee di viaggio per turismo en plein air

Libere, sicure, nella natura. Le

sono state il

e il

, con un incremento delle immatricolazioni del 38,36% nel primo semestre 2021, è

. Per tutti gli appassionati e per coloro che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo dell'abitar viaggiando

Organizzato con

con i suoi 150 mila metri quadrati il Salone del Camper si conferma

. I

trasformando il Salone del Camper in un catalogo vivente per chi vuole addentrarsi in questo mondo e

La fiera si sviluppa su

che ospitano diverse aree merceologiche:

, dove sono presenti le più importanti aziende europee del settore;

per i veicoli e complementi utili a rendere ancora più confortevole la vacanza;

, con prodotti per la vita outdoor e per i piccoli spazi;

, sezione di promozione turistica per conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà. Tante le

pensati per l'edizione 2021: da "Cucinare in Camper" a "Camper Facile: a scuola di camper". Senza dimenticare stage di fotografia, presentazione di libri, spazio Outdoor & bike, l'area amici a 4 zampe, i Giardini del Salone e Kinderheim, la tenda nel bosco, uno spazio speciale di custodia e intrattenimento per i bambini.

Al Salone del Camper di Fiere di Parma ognuno potrà trovare il proprio mezzo ideale. Chi parte per viaggi avventurosi cerca un camper agile e pratico come il semintegrato compatto, presente al Salone del Camper con 210 modelli. Le famiglie opteranno per un più ampio Mansardato, mentre chi ama regalarsi del tempo libero en plein air con il massimo del comfort e del lusso sceglierà un Motorhome. Eleganti, confortevoli, funzionali e curati in ogni minimo dettaglio i Motorhome si possono vedere in oltre 100 proposte. Una delle tipologie di camper più gettonate è sicuramente quella dei Van, presente al Salone in ben 205 modelli delle marche più prestigiose. Simbolo della vacanza in libertà il Van si rinnova oggi con vesti nuove, ma con caratteristiche immutate. Resta il mezzo più compatto e agile per il tempo libero, amato soprattutto dai più giovani, ma è perfetto per rispondere a un nuovo stile lavorativo, nato da un momento contingente particolare e destinato a diventare una modalità sempre più stabile. L'attivazione su larga scala dello smart working ha aperto infatti nuove prospettive. Il computer portatile permette di lavorare senza uscire dalla propria abitazione, ma consente di farlo da qualunque altro posto, anche in modalità itinerante. Sono diverse le case produttrici che hanno intuito le potenzialità del momento e si sono subito adeguate. Basta un piccolo angolo dedicato, dove predisporre quello che serve e il Van da Smart working è pronto. Lavorare ogni giorno davanti a un panorama nuovo è tutta un'altra cosa!

Per venire incontro alla nuova frontiera di viaggiatori il Salone del Camper ha ampliato la sua proposta con Percorsi e Mete. Non solo camper e accessori, ma anche idee di viaggio. Itinerari esperienziali perfetti per chi ama viaggiare in camper o caravan e spostarsi alla scoperta di territori sempre nuovi, che strizzano l'occhio ai sapori. Come la Strada dei Vini e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Un'unica strada del vino che percorre tutto il Friuli Venezia Giulia con l'intento di promuovere il turismo e l'enogastronomia regionale. La Strada del Vino e dei Sapori si declina in sei diverse esperienze per vivere il territorio come contenitore di experience legate al food & wine. Dalla riviera alle Dolomiti Friulane, dal Collio al fiume Tagliamento, dai Magredi al Carso fino alle dolci colline che abbracciano San Daniele del Friuli e Udine, s'intrecciano preziosi itinerari tutti da scoprire sulla scia del gusto e degli ottimi vini che porteranno il turista in terre di storia e tradizione tra cui Pordenone, Gorizia, Aquileia e Cividale.

L'unica regione al plurale d'Italia, le Marche, racconta al Salone del Camper le sue mille sfumature. Dal mare alle montagne, passando per gli antichi borghi e le città d'arte, senza dimenticare i suoi prodotti tipici e gli ottimi vini. Itinerari tutti da scoprire, da Urbino, la città di Raffaello Patrimonio Unesco a Gradara con il suo borgo fortificato, conosciuta per la storia d'amore tra Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel V canto dell'Inferno. Fabriano, città della carta, Sirolo e Numana con le loro splendide spiagge, le Grotte di Frasassi uno dei complessi ipogei più grandi d'Europa.

Chi visita il Salone del Camper non può mancare l'appuntamento con Caseifici aperti. Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 ritorna l'evento dedicato alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP. Visite guidate ai caseifici e ai magazzini di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni che, uniti alla passione dei casari, offriranno la possibilità di vivere un'esperienza unica: un viaggio alla scoperta della zona d'origine della DOP più amata e delle sue terre ricche di storia, arte e cultura. Partecipare a Caseifici Aperti è semplice: basta visitare il sito del Consorzio, parmigianoreggiano.com e accedere all'area dedicata dove presto sarà disponibile la lista dei caseifici aderenti.

Visto che si è in zona perché non concedersi qualche giorno in più per conoscere le meraviglie che nasconde questa zona dell'Emilia Romagna? Si può fare base in uno dei campeggi del consorzio Camping & Natura Villages e da lì partire alla scoperta del territorio e dei sui sapori. Un itinerario che non manca mai di stupire è il percorso tra l'Antica Corte Pallavicina e il Grande Fiume nella Bassa Parmense. Per chi unisce camper e 2 ruote da non perdere la proposta Slow Bike Travel, con accattivanti tour che portano dalla collina al mare fino a seguire le orme di Dante (www.salonedelcamper.it/category/il-salone-consiglia).

All'interno di Percorsi e Mete, oltre a idee per turismo di prossimità, weekend insoliti o viaggi più avventurosi, si trovano proposte per rendere ancora più coinvolgente la vacanza, come gli sport outdoor per eccellenza, trekking e bicicletta, che uniscono la vacanza in libertà, attiva e sostenibile. Uno spazio particolare è dedicato alla stampa di settore, guide e prodotti editoriali, utili sia per gli esperti del settore che vogliono essere sempre informati sulle novità e per chi si avvicina a questo particolare stile di vivere la vacanza.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.