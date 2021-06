FREE NOW lancia l'opzione Taxi Go che informa sul costo massimo della corsa

FREE NOW lancia la nuova opzione di viaggio Taxi

Go

dedicat

a a tutti gli utenti FREE NOW che fruiscono del servizio nella città di Roma.



Con Taxi Go basterà indicare punto di partenza e destinazione per conoscere in anticipo la tariffa massima della corsa. Una volta raggiunta la destinazione, qualora il prezzo della corsa segnalato dal tassametro fosse superiore, il cliente pagherà la tariffa preventivata da Taxi Go; in caso contrario farà fede la tariffa a tassametro.





L'opzione Taxi Go di FREE NOW è frutto di un attento lavoro di innovazione tecnologica volto a rilanciare il mondo taxi - che rappresenta uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria - e che, grazie alla trasparenza e convenienza del servizio, punta a incentivare gli utenti italiani e internazionali di FREE NOW a giovare del servizio taxi per gli spostamenti nell'Urbe.





L'opzione Taxi Go è applicabile a tipologie di viaggio "standard" e non è attivabile per corse a tariffa fissa (es aeroportuale) o prenotate nei giorni antecedenti la corsa.

In rapida espansione e costante aggiornamento, Taxi Go sarà inizialmente opzionabile per corse effettuate nel centro di Roma e nella prima periferia. La tariffa massima calcolata da Taxi Go è applicabile a corse dirette, senza soste intermedie o deviazioni richieste dal passeggero.

