Nuove bandiere gialle 2021 per FIAB-ComuniCiclabili

Sorridono sulle bandiere gialle 2021 della ciclabilità italiana i bike smile (punteggi) assegnati oggi ad altriche, durante una cerimonia virtuale, hanno ricevuto il riconoscimento diL’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e giunta alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly. Ogni anno le amministrazioni hanno tre “finestre” per poter rinnovare o candidare ex-novo la loro presenza nella rete FIAB-ComuniCiclabili: a inizio anno, a maggio e a luglio, momento di chiusura ufficiale dell’edizione.A oggi le realtànel nostro Paese sono rappresentative di quasiovvero più del 15% della popolazione italiana.Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori unassegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. Quattro le aree di valutazione.nelle aree(ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità),(politiche di mobilità urbana e servizi) e, mentre non è obbligatorio per la valutazione d’accesso il requisito nell’area.Ulteriori parametri presenti nel territorio e/o nelle attività promosse dell’amministrazione nei quattro ambiti di valutazione contribuiscono alla definizione del punteggio assegnato.(VI) -bike-smile(GE) -bike-smile(AP) -bike-smile(BA) -bike-smile(PD) -bike-smile(FM) -bike-smile-(VA) -bike-smile(PZ) –bike-smileTra questi va sottolineato l’impegno nel muovere i primi passi per lo sviluppo della mobilità ciclistica del piccolo comune di, grazie al qualeIl riconoscimento va anche a sostenere lacome Chiavari, Porto Sant’Elpidio, Cupra Marittima, che possono a pieno titolo promuoversi come mete bike-friendly.In merito aiovvero realtà già aderenti a ComuniCiclabili, ci sono ben, tra cui(entrambi 3 bike-smile) che hanno colto l’opportunità per fare passi avanti e mettere in campo ulteriori strumenti per lo sviluppo della mobilità ciclabile., ad esempio, ha esteso la rete urbana ciclabile di 8 km anche grazie alla realizzazione delle nuove “corsie ciclabili d’emergenza” previste nelle nuove normative del Codice della Strada, ha avviato la sperimentazione di un primo itinerario ciclopedonale cittadino (le cosiddette strade F-bis) e ha investito in comunicazione attraverso la campagna “andràtuttoinbici”. Perè stato significativo l’impegno nella manutenzione di alcune ciclabili e nella creazione di nuovi tratti.ha predisposto il piano della mobilità post Covid “co-vivere” e conferma i 4 bike-smile anche sulla bandiera ComuniCiclabili 2021, esattamente come, dove è da segnalare l’avanzamento della pedonalizzazione che coprirà l’intero lungomare.Nota di merito anche per(TE) in Abruzzo, unico tra i comuni di questa sessione di maggio ad aver ricevutoTra le buone pratiche messe in campo nel 2021 dai ComuniCiclabili si evidenzia l’impegno da parte di molti nell’istituire o implementare(accompagnamento in gruppo dei bambini che percorrono il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta), mentrehanno già realizzato le prime, lo spazio riservato alle biciclette posizionato davanti alla linea di arresto dei veicoli a motoreche permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri veicoli e, nel caso, di poter svoltare per primi. Si tratta di una delle nuove normative a sostegno della mobilità ciclistica inserite nel

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.