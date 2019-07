Trenord: sciopero il 14 e 15 luglio, treni fermi per 23 ore

Trenord evidenzia come essendo una giornata festiva, non sono previste fascia orarie di garanzia.

Dalle ore, è previsto uno sciopero che potrà coinvolgere il trasporto ferroviario regionale in Lombardia.Il Servizio Regionale, Suburbano e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.Autobus sostitutivi "no-stop" saranno istituiti limitatamente p"Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio" in caso di non effettuazione dei treni. Dagli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.