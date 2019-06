Fotovoltaico Semplice distribuisce gli Scooter elettrici Niu

L’azienda romanadistribuirà in bundle degliappartenenti alla lineaprodotta daLa nuova iniziativa commerciale del brand italiano si concentra ora sul mondo delle due ruote, dopo la partnership conche ha permesso ai clienti dell’impresa di ricaricare tutte le più innovativedirettamente da casa propria tramite l’installazione di, modello, e noleggiare vetture compatibili fornite direttamente dalla società di autonoleggioIl nuovo progetto dimira a consolidare la creazione di un sistema ad impatto zero, in cui l’energia dei pannelli fotovoltaici possa essere impiegata in modo virtuoso per favorire una circolazione pulita e rispettosa dell’ambiente.Per farlo distribuiràideati dae appartenenti alla, sui cui sono installate delle particolari batterie agli ioni di litio a 29aH, prodotte da, che garantiscono una ricarica completa in sole sei ore e un’autonomia di viaggio attorno agli 80 chilometri, equivalenti a ben 4 giorni di utilizzo urbano.Grazie a un peso di appena 10kg, lo scooter è facilmente ricaricabile nella propria abitazione usufruendo dell’energia immagazzinata dai pannelli die non necessita di un’apposita colonnina di ricarica.

