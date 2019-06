Migliaia di studenti europei sono pronti per far registrare nuovi record alla guida dei loro veicoli a basso consumo. Lasi avvicina: quest’anno la competizione si svolgerà durante l’eventopresso il Mercedes-Benz World a Weybridge, Londra.La Shell Eco-marathon si svolgenei tre continenti. La competizione avviene in un contesto in cui i leader di oggi e di domani, oltre a un vasto pubblico fortemente interessato alle tematiche energetiche, incoraggiano il. Scopo dell’iniziativa è di coinvolgere i cittadini europei su tematiche relative all’energia e alla mobilità, ponendosi come fonte di ispirazione nel considerare soluzioni innovative.e animeranno la prossima edizione di una competizione ormai storica, nata nel 1985 per trovare il team che, grazie alla sua creatività e al know-how tecnico, riesca aDue le tipologie di veicoli ammesse:– veicoli simili alle automobili tradizionali – e– veicoli leggeri e ultra-efficienti, spesso a tre ruote. La scelta del motore, e quindi del carburante, può ricadere invece su tre categorie: motori a combustione interna (benzina, diesel, etanolo), batterie elettriche o celle a combustione di idrogeno.Dopo il successo del team francese, che si è imposto nell’ultima edizione percorrendo 2,324 km con un litro di carburante, i team italiani andranno a caccia di rivincite su un tracciato nuovo di zecca, che metterà alla prova le tecnologie dei veicoli e la strategia delle squadre. Il programma di questi 5 giorni di gara culminerà con la grande finale tra piloti del, un testa a testa tra i team di UrbanConcept provenienti da America, Asia ed Europa. Le squadre italiane hanno raggiunto sempre risultati positivi e popolato spesso il podio delle differenti categorie.Quest’anno gliche si stanno preparando a rinnovare i fasti del nostro Paese nella manifestazione sono FAENZAitiRACING, FAENZAnaftaRACING, Team H2politO - Molecules going hybrid, Team Zero C, H2politO - molecole da corsa, UNIBAS RACING TEAM, Eco-HybridKatane, mecc -E.Le squadre provengono sia dal mondo accademico -– sia dagli istituti tecnici

