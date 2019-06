Firmato protocollo tra FIAB e WWF per la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta al via l'accordo di collaborazione traLe due associazioni, tra le più rappresentative nel mondo ambientalistico, hanno infatti sottoscritto uncon il preciso obiettivo di mettere in campo iniziative congiunte e condivise per lo studio e la promozione della mobilità su due ruote e delle necessarie infrastrutture, sia in ambito urbano sia nelle aree protette e/o ambientalmente sensibili.L'intesa tra le due Onlus intende, inoltre, monitorare al meglio la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta, con particolare riferimento alle politiche urbane e di pianificazione territoriale e gli impatti con gli ecosistemi.L'accordo è stato firmato da, presidente FIAB e, vice presidente WWF Italia, a Pineto (TE) punto di arrivo della 9^ edizione della, iniziativa organizzata congiuntamente ogni anno proprio da FIAB e WWF.- sottolinea Alessandro Tursi -"- aggiunge Dante Caserta. - "FIAB e WWF, come si legge nel protocollo, riconoscono cheTra i punti presi in considerazione nella stesura dell'accordo anche l'incoraggiamento che viene dalla(107 siti in 13 Paesi) a scegliere di effettuare le visite a piedi, in bicicletta o a bordo di altri mezzi non inquinanti; e i risultati di alcuni studi che dimostrano la fattiva possibilità per le reti ciclabili di convivere e integrarsi con le reti ecologiche, permettendo la fruizione di territori sensibili con un mezzo non inquinante e di basso impatto ambientale.Oltre alla completa condivisione delle rispettive informazioni su consumo di suolo, qualità dell'aria, qualità dell'ambiente urbano, Rete Natura 2000, mobilità nelle aree protette e pratiche nazionali ed estere per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica e del turismo in bicicletta, FIAB e WWF si impegnano fattivamente a collaborare sulla promozione di iniziative a livello nazionale e locale,all'interno delle aree naturali protette e in particolare nella Rete delle Oasi WWF, a collaborare con la rete ComuniCiclabili promuovendo sinergie con i comuni aderenti e con quelli dove sono presenti Oasi o altre strutture del WWF.

