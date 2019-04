Expomove: umentati del 130% i punti di ricarica per le auto elettriche in Italia negli ultimi 11 mesi

È stato presentato stamattina nella seconda giornata di Expomove, la fiera dedicata alla mobilità elettrica e sostenibile a Firenze fino al 12 aprile, il primo rapporto sulla mobilità a emissioni zero in Italia realizzato da Legambiente e MOTUS-E, nell'ambito del convegno

, organizzato in collaborazione con Anci e RAI Pubblica Utilità. A valle dell'incontro di apertura è stata presentata anche la APP RAI MEMO-Meteo e Mobilità realizzata dalla RAI Pubblica Utilità.

Dal dossier di Legambiente e MOTUS-E, che analizza 104 capoluoghi italiani attraverso diversi indicatori realizzando una prima mappatura sull'offerta di mobilità a zero emissioni su tutto il territorio nazionale, emerge che da febbraio 2018 a gennaio 2019 i punti di ricarica per le bici in Italia sono passati da 1.885 a 2.684, registrando un +40%, mentre quelli per le auto sono passati da 2.368 a 5.507 con un aumento di oltre il 130%.

A livello territoriale, è la Toscana la Regione che ospita più colonnine dedicate alle bici e altri mezzi leggeri, 699, seguita dalla Lombardia, con 499. Lombardia e Trentino Alto Adige sono, poi, le Regioni in cui si conta il maggior numero di punti di ricarica per le autovetture, rispettivamente con 1.134 e 709. Sempre più persone, dunque, decidono di spostarsi in città con mezzi non inquinanti, come bicicletta o e-bike, mezzi pubblici a trazione elettrica compresi i treni urbani, o a piedi. Nella città di Milano questi spostamenti rappresentano ormai più del 50% del totale.

A valle del convegno di apertura della seconda giornata di Expomove è stata presentata l'app RAI MEMO, gratuita e disponibile dal 15 maggio per i sistemi Android e iOS. È un personal digital assistant per meteo e mobilità che veicola il patrimonio informativo della Rai nelle aree meteo, traffico e ambiente con un focus specifico sulla mobilità sostenibile. È possibile personalizzare il servizio attraverso la geolocalizzazione e la selezione delle preferenze.

Attraverso questa APP è dunque possibile avere a disposizione il gruppo di meteorologi di RAI METEO, che in collaborazione con l'Aeronautica Militare, genera tutti i contenuti informativi e di approfondimento relativi al meteo e l'area RAI MOBILITÀ che fornisce in tempo reale tutte le notizie relative al traffico e agli eventi che influenzano la circolazione sulle strade italiane ogni giorno.



